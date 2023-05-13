Тільки не тягніть і не смикайте: прості способи «запустити» блискавку, що застрягла, на одязі

Блискавка — зручна і поширена застібка для одягу. Її основна перевага — непомітність. Вона дуже часто є елементом модного та стильного одягу.

Проте, бувають випадки, коли блискавка заїдає, погано і туго застібається. Таке часто буває, якщо одяг новий. В такому разі можете спробувати розробити замок. Для цього зубці можна натерти мастильним матеріалом, пише goodhouse.com.ua.

Таким матеріалом може бути сало. Цей варіант підходить для шкіряного одягу. Адже при попаданні сала на тканину можуть залишитися жирні плями. Шматочком сала натираються зубці. Надлишки жиру знімаються сухою серветкою. Також можна використовувати камфору. Просто за допомогою піпетки нанесіть на зубчики камфорне масло і розподіліть його серветкою. В якості мастила можна використати і олівець. Необхідно взяти звичайний сірий простий олівець і помалювати грифелем по блискавки. Частинки графіту проникнуть між зубцями і зроблять ковзання плавним і легким.

Якщо блискавка пластикова, то в якості мастила можна використати свічку або мило.

Для того, щоб блискавка функціонувала належним чином і не вийшла з ладу при її використанні треба дотримуватися певних правил та порад:

• Після придбання, кілька разів її акуратно розстебніть і застебніть. Якщо бігунок туго пересувається, змастіть блискавку свічкою або салом.

• Якщо бігунок зупинився і не переміщується, не варто тягнути його. Необхідно постаратися дізнатися причину. Часто між зубчиками потрапляють нитки. Їх необхідно витягти.

• Якщо бігунок застібає блискавку, але вона потім розходиться, вам необхідно натиснути «собачку». Для цього використовуйте плоскогубці. Просто спереду і ззаду затисніть бігунок. Намагайтеся не тиснути по серединці. Спочатку блискавка буде туго ходити, але потім стане добре переміщатися.

• Якщо бігунок зламався або все одно з часом погано застібає, можете витягти зверху фіксатори і витягнути бігунок. Поставте на його місце новий. Його можна придбати в магазині фурнітури. Поставте фіксатори тому і прикріпіть їх.

• Не варто смикати і рвати блискавку. Ви ризикуєте порвати замок. В такому випадку доведеться здійснити заміну.

• Не можна гладити пластикову блискавку праскою. Від високої температури зубці можуть розплавитися.

• Подивіться на внутрішню сторону блискавки, може між зубчиками потрапляє шматочок хутра. В такому випадку біля проблемного місця зріжте хутро, вкоротивши його ворс.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що робити, коли блискавка на одязі злетіла.

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