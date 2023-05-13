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Суспільство та люди

Хто має право отримати посвідчення члена сім'ї зниклого безвісти та як його оформити: роз'яснення Мінреінтеграції

16:23 13 травня 2023
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В Україні родичі зниклих без вісти військових можуть отримувати їхню зарплату. Як же оформити посвідчення члена сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин?

Алгоритм розробили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Отже, на отримання посвідчення мають право батьки, подружжя та діти осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Для цього необхідно написати заяву до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем фактичного проживання, додавши до заяви:

  • паспорт (свідоцтво про народження) та індивідуальний податковий номер члена сім’ї, якому видається посвідчення;
  • сповіщення ТЦК та СП про зникнення особи безвісти.

Посвідчення підтверджує право родичів зниклих безвісти на отримання соціальних гарантій від держави. Зокрема, це пільги на проїзд громадським транспортом і на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, що з початку травня в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, і тепер вже за місяць після внесення всіх даних до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

Фото t. me/ermaka2022

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