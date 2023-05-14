Будуть «хороші речі» для захисту неба і землі: Зеленський про результати візиту до Італії

У зв'язку з необхідністю оснащення ЗСУ сучасним озброєнням президент України Володимир Зеленський проводить перемовини з союзниками нашої країни.

Зокрема, під час його візиту до Італії у суботу, 13 травня, було досягнуто угоду про постачання зброї та ППО.

Про це очільник держави заявив у зверненні за результатами 444-го дня війни.

«Сьогодні — у Римі. Як завжди, з такими візитами, є результат. Сьогодні ми стали міцнішими», — наголосив президент Зеленський.

Президент України зазначив, що Італія продовжить підтримку України — настільки, наскільки потрібно, щоб вистояти, захистити людей і територію.

«Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовились про зброю і ППО. Є сьогодні й спільна декларація з Італією: всі важливі речі — Євросоюз, Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні і вчасні сигнали щодо НАТО», — сказав Зеленський.

Також, Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском і запропонував йому доєднатись до української «формули миру».

«Це була розмова, яка дійсно може вплинути на історію, дійсно може допомогти зупинити зло агресії. Я розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти наших людей, про депортацію українських дітей… Попросив Його Святість допомогти повернути наших дітей додому — в Україну», — зазначив президент України.

Нагадаємо, українські захисники за минулу добу ліквідували 620 російських окупантів та знищили 31 дрон та 20 артсистем ворога.

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