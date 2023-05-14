Годинник не крав: Вайкуле прокоментувала вчинок піскова, який поцілував руки Пугачовій

Попри те, що Алла Пугачова вже понад рік не живе в рф, в росЗМІ та російських соцмережах продовжують уважно стежити за нею та Максимом Галкіним. І при кожній нагоді лити на артистів тонни хейту.

Одним з таких епізодів стала поява Примадонни на прощанні з Валентином Юдашкіним. Як писали ЗМІ, на церемонії рупор путіна дмитро пєсков розцілував їй руки.

Після похорону деякі ресурси повідомили, що у Пугачової нібито зник дуже дорогий годинник.

Росіяни, які переживають за «брехливі вуса» кремля, почали дізнаватися, чим був викликаний вчинок пєскова, і чи не подасть на нього до суду Алла Борисівна.

Ситуацію попросили прокоментувати й Лайму Вайкуле, яка давно товаришує з Примадонною, пише одне з пропагандистських видань.

Звичайно, Лайма відразу спростувала вигадки з приводу крадіжки, але вчинок пєскова вважає логічним.

«А що трапилося, чому йому не підійти? Алла — це народна артистка. Її знають не лише в росії та пострадянському просторі, а й за кордоном. Та ж ABBA хотіли записати з нею пісню. Чому пєскову не підходити до такої зірки? Це честь, підійти. Взагалі це нормально, що чоловік підійшов до жінки, та ще й у такий важкий день, і висловив свою повагу. Кожен так повинен був підійти, кожен!» — сказала Лайма Вайкуле.

Тим часом телеведучий володимир солов'їв, відомий своєю ненавистю до людей, які вільно мислять, під час свого істеричного шоу не зміг стримати емоцій з приводу Пугачової. Затятий путініст будував масу припущень, чим викликаний такий вчинок пєскова.

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