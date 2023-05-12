«Поїхав кукухою»: у полеміці з Пугачовою пропагандист соловйов перейшов межі здорового глузду

На минулому тижні Алла Пугачова приїхала до Москви, щоб попрощатися з близьким другом — модельєром Валентином Юдашкіним. Вона також привітала ветеранів Другої світової війни з 9 травня.

Під час церемонії прощання до неї підійшов речник кремлівського фюрера дмитро пєсков, який поцілував руку Примадонні й сказав: «Радий вас бачити». Багато хто побачив у цьому натяк: мовляв, керівництво країни-агресора запрошує співачку повернутися.

Але можливість такого кроку не на жарт розізлила біснуватого телеведучого-путініста володимира соловйова, який не зміг стримати емоцій під час свого шоу.

«Я не розумію, чому Пугачову пустили назад. Це взагалі що таке? Це все можна? Чи можна нести все що завгодно про країну, можна все це через губу, а потім їх пускають назад? Давайте її по телебаченню ще покажіть, дайте концерт провести. У ніжки їй впадіть, зустріти квітами. Це ж ощасливило: годувальниця повернулася!» — ледве стримував гнів соловйов.

Слова соловйова та інших путінських прихильників прокоментувала помічниця Алли Борисівни Олена Чупракова, пише «Стархіт».

«Вона вже поїхала, а ви все заспокоїтись не можете. Не живеться вам без Пугачової», — заявила Чупракова.

Помічницю Примадонни підтримали у соцмережі інші шанувальники співачки, які відзначили, що перехід на «базарний стиль спілкування» соловйова ніяк не личить телеведучому, і свідчить про те, що він, можливо «поїхав кукухою» через свою ненависть до Пугачової.

Втім, офіційного діагнозу путінському поплічнику ніхто, звичайно, не ставив.

Також в рф обговорювали інформацію про те, що Алла Пугачова приїхала до рф на кілька тижнів. Але Чупракова заперечила цей факт: за її словами, після проводів Юдашкіна вона полетіла назад до Ізраїлю, де вже давно мешкає з сім'єю.

Близька подруга Пугачової Лайма Вайкуле в одному з інтерв'ю зазначила, що ця поїздка Примадонни була дуже важливою. Вона порівняла візит Пугачової до рф майже з візитом Сі Цзіньпіна.

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