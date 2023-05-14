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Українка Магучих із рекордом сезону виграла турнір в Африці (відео)

13:58 14 травня 2023
Ярослава Магучих

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих продовжує свою переможну ходу цього року.

Слідом за шістьма поспіль перемогами на комерційних турнірах, а також тріумфом на чемпіонаті Європи в закритому приміщенні нашій співвітчизниці не виявилося рівних уже на змаганнях на відкритому стадіоні, що проходили у столиці Кенії — Найробі.

21-річна дніпрянка єдина з усіх учасниць подолала планку на висоті 2,0 метри та виграла «золото» турніру серії World Athletics Continental Tour Gold, встановивши рекорд сезону-2023 на відкритому повітрі.

Зазначимо, що також у призах опинилася ще одна українка Катерина Табашник — її стрибка на 1,86 метра вистачило для «бронзи». А ось Юлія Левченко з аналогічним результатом, але з більшою кількістю спроб виявилася лише четвертою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ярослава Магучих стала найкращою спортсменкою України за підсумками 2022 року.

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