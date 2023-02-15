Шоста перемога поспіль: українка Магучих продовжує тріумфально виступати в новому році (відео)

21-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих, яка стала найкращою спортсменкою України за підсумками 2022-го, продовжує свою переможну ходу з початку нинішнього року.

Дніпрянка, яка вперше тріумфувала у фіналі торішньої «Діамантової ліги», стала переможницею вже шостого турніру поспіль, у яких брала участь у 2023 році. Цього разу Ярославі не виявилося рівних у словацькій Банська-Бистриці на етапі Всесвітнього легкоатлетичного туру категорії Silver.

Нашій співвітчизниці єдиній із учасниць підкорилася планка на висоті 1,97 м, друге та третє місця розділили італійка Єлена Валлортігара та Марія Вукович із Чорногорії з результатом 1,95 м.

Також успішно виступив на цьому турнірі ще один наш співвітчизник Андрій Проценко. 34-річний херсонець показав свій найкращий результат у сезоні (2,32 м) та завоював «срібло», поступившись лише Хемішу Керру з Нової Зеландії (2,34 м).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український акробат Дмитро Котовський завдяки стрибку «Ураган» виграв перше в кар'єрі «золото» Кубка світу.

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