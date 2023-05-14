Після жорстокого ракетного обстрілу Тернополя вдень 14 травня російський ворог завдав 6 ракетних ударів по Харкову та селищу Золочів Харківської області. Крім того, зафіксовано 27 авіаційних ударів та близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

На противагу ворогу ЗСУ відбили близько 30 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, зокрема, зірвавши плани загарбників просунутися у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине.

Своєю чергою Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника. Крім того, протягом доби нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них — типу «Орлан-10» та 1 — «Supercam».

За оперативними даними розвідки, так зване «міністерство оборони рф» продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої «днр» до власних збройних сил. Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу зс рф доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої «днр» поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки зс рф, а також щодо перепідписання контрактів з мо рф мінімальним терміном військової служби два роки. У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни мобілізували і героя мемів, донеччанина «чмоню», причому вже невдовзі після обміну.

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