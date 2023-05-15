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Події

«Це цілком цілеспрямовано»: аналітик про ракетний удар по Тернополю

13:53 15 травня 2023
Руйнування у Тернополі після ракетного удару

В ніч проти неділі по всій Україні було здійснено кілька російських атак. Одна з них сталась під час фіналу Євробачення і вразила місто Тернопіль, звідки родом гурт TVORCHІ. Тернопіль був обстріляний двічі.

«Перший обстріл стався якраз перед тим, як учасники вийшли на сцену. Називайте мене циніком, але це не було збігом обставин, це було цілком цілеспрямовано», — в коментарі Sky News сказав британський військовий аналітик Шон Белл.

Додамо, що 13 травня 22:35 ворог завдав ракетного удару по Тернополю. За кілька годин стався повторний удар. Внаслідок атаки поранені дві людини. Постраждали будинки, сталась пожежа на комерційних складах, на одному з них зберігалась гуманітарна допомога.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як вплине на фронт постачання Україні ракет Storm Shadow: під прицілом — носії «Калібрів».

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