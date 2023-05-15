Не захотіли катапультуватись: кримчани обговорюють вертоліт окупантів, що раптово впав

Днями міністерство оборони агресора заявило, що біля окупованого Джанкоя розбився вертоліт Мі-28. За їхніми даними, інцидент стався «під час навчально-тренувального польоту, що проводився за планом». При цьому заявляється, що на гелікоптері не було боєкомплекту. Але екіпаж машини, два льотчики, загинув, проте руйнувань на землі не було.

«Найпростішим реагуванням на це була б констатація, що тепер на «меморіалі загиблим вертолітникам», який у тому ж Джанкої окупанти хотіли зробити для вбитих із «39-го вертолітного полку», буде більше прізвищ, які агресор поки що приховує, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Крім того, в соціальних мережах кримчани ставлять просте питання — «чому не катапультувалися? Адже на Мі-28 є система порятунку екіпажу. Все це за три секунди». І тут примітне не саме риторичне питання, а коментар на нього від Віктора Прасолова, пов’язаного з севастопольським військовим госпіталем окупантів «не катапультувалися, бо не захотіли. Така відповідь влаштує?»

За інформацією експертів асоціації, це все може бути лише плітками, але примітно, що13 травня росія недорахувалася вертольотів у Брянській області і там розповідати про новий «інцидент», особливо з огляду на оприлюднені відео, агресор не поспішає.

Додамо, що раніше «ФАКТИ» писали про «унікальний подвиг» ЗСУ, які збили на Брянщині два літаки та два гелікоптери противника.

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