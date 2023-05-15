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Спорт

Фанатське свавілля та досягнення Хаві: «Барселона» достроково стала чемпіоном Іспанії (відео)

11:36 15 травня 2023
Барселона

Каталонська «Барселона», яка здобула Суперкубок Іспанії, обіграла в рамках 34-го туру примери земляків із «Еспаньйолу» — 4:2 (Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53 — Пуадо, 73, Хоселу 2) та достроково стала чемпіоном країни.

Перемога «блау-гранас», яка принесла 27-й чемпіонський титул в історії клубу, серйозно розлютила фанатів «Еспаньйола», який є непримиренним суперником титулованого клубу, і вони вибігли на поле, щоб швидше загнати новоспечених чемпіонів у роздягальню та не дати їм можливості святкувати на газоні стадіону «Корнелья-Ель Прат». Щоб припинити це свавілля, довелося втрутитися поліції.

Утім, цей інцидент жодним чином не вплинув на святковий настрій каталонців, який вони перенесли в роздягальню. Туди прийшов президент Жоан Лапорта та весь облитий шампанським влаштував дикі танці з футболістами.

Додамо, що наставник «Барселони» Хаві став лише п'ятим в історії «блау-гранас», кому вдалося стати чемпіоном Іспанії і як гравець, і як тренер. Раніше це досягнення підкорилося Хосепу Самітьєру, Йохану Кройффу, Пепу Гвардіолі та Луїсу Енріке.

Додамо, що у примері залишилося зіграти ще чотири тури. За друге місце борються мадридські «Реал» та «Атлетико», а «Жирона», за яку виступає Віктор Циганков, претендує на місце в єврокубках.

Становище лідерів: 1. «Барселона» — 85 очок; 2. «Реал» — 71; 3. «Атлетіко» — 69; 4. «Реал Сосьєдад» — 62; 5. «Вільярреал» — 57; 6. «Бетіс» — 52; 7. «Жирона» — 48.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Наполі» вперше з часів Дієго Марадони став чемпіоном Італії.

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