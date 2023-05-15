Фанатське свавілля та досягнення Хаві: «Барселона» достроково стала чемпіоном Іспанії (відео)

Каталонська «Барселона», яка здобула Суперкубок Іспанії, обіграла в рамках 34-го туру примери земляків із «Еспаньйолу» — 4:2 (Левандовські, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53 — Пуадо, 73, Хоселу 2) та достроково стала чемпіоном країни.

Перемога «блау-гранас», яка принесла 27-й чемпіонський титул в історії клубу, серйозно розлютила фанатів «Еспаньйола», який є непримиренним суперником титулованого клубу, і вони вибігли на поле, щоб швидше загнати новоспечених чемпіонів у роздягальню та не дати їм можливості святкувати на газоні стадіону «Корнелья-Ель Прат». Щоб припинити це свавілля, довелося втрутитися поліції.

Invasión de campo justo cuando el Barcelona celebraba el título de liga en el estadio del Español.



La policía ha tenido que salir al terreno de juego.



@jordicardero pic.twitter.com/9rtKjXknYx — Relevo (@relevo) May 14, 2023

Утім, цей інцидент жодним чином не вплинув на святковий настрій каталонців, який вони перенесли в роздягальню. Туди прийшов президент Жоан Лапорта та весь облитий шампанським влаштував дикі танці з футболістами.

Додамо, що наставник «Барселони» Хаві став лише п'ятим в історії «блау-гранас», кому вдалося стати чемпіоном Іспанії і як гравець, і як тренер. Раніше це досягнення підкорилося Хосепу Самітьєру, Йохану Кройффу, Пепу Гвардіолі та Луїсу Енріке.

Додамо, що у примері залишилося зіграти ще чотири тури. За друге місце борються мадридські «Реал» та «Атлетико», а «Жирона», за яку виступає Віктор Циганков, претендує на місце в єврокубках.

Становище лідерів: 1. «Барселона» — 85 очок; 2. «Реал» — 71; 3. «Атлетіко» — 69; 4. «Реал Сосьєдад» — 62; 5. «Вільярреал» — 57; 6. «Бетіс» — 52; 7. «Жирона» — 48.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Наполі» вперше з часів Дієго Марадони став чемпіоном Італії.

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