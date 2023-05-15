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Україна завдає удару у відповідь в районі Бахмута: експерт впевнений, що будь-який результат нам на користь

20:30 16 травня 2023
Танк

Професор російської політики в Університеті Гельсінкі Володимир Гельман розповів Iltalehdelle, що якщо Кремль не вживе достатньо сильних контрзаходів проти євгена пригожина, все більше людей можуть наважитися на пряму критику путіна. Він підкреслює, що наразі немає жодних ознак того, що позиція путіна серед російської еліти руйнується. Однак у довгостроковій перспективі багато чого може статися. Ключовим фактором є ситуація на фронтах війни в Україні.

«Очевидно, що якщо буде значна поразка на полі бою, до путіна буде більше запитань», — заявив він.

Останніми днями з'явилися позитивні ознаки прогресу на українських фронтах. У той же час, Кремль рідко визнає труднощі на лінії фронту.

Еміль Кастехелмі, військовий експерт газети Iltalehti, заявив, що Україна розпочала серію контрнаступів у районі Бахмута, який є важливим для росії. На його думку, просування України може бути більш значним, ніж те, що відомо на даний момент.

«Я підозрюю, що це відволікаючі атаки, які мають як політичні, так і військові цілі. Якщо росія відправить свої резерви в Бахмут, це може призвести до рішучого ослаблення інших регіонів. Якщо росія цього не зробить, кінцевим результатом може стати великий політичний конфуз. Будь-який результат піде на користь Україні».

Раніше «ФАКТИ» писали, що ворог поспіхом вивозить документи та награбоване майно до тимчасово окупованого Криму.

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