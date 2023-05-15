«Називав його «оригінал з оригіналів»: загинув молодий командир «Трейн», який допоміг відбити в окупантів Мощун

У Вінниці попрощалися з офіцером 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Денисом Бабієм на позивний «Трейн». Захисник загинув під час виконання бойового завдання на бахмутському напрямку. Здавалося, що його проводжало все місто: колона рухалась живим коридором протягом 10 кілометрів. А траурна церемонія відбулася на місцевому стадіоні. Денис був активним учасником фанатського руху ультрас вінницької «Ниви», одним із лідерів громадської організації «Центурія» та входив у правління Вінницької федерації фрі-файту. Після повномасштабного вторгнення рф він став на захист країни, одразу взяв на себе відповідальність та став командиром роти — у найважчі перші тижні бойових дій. У молодшого лейтенанта залишились матір та вагітна дружина. У липні йому виповнилось би 30…

— Денис змалечку був вболівальником місцевого футбольного клубу «Нива», прихильником спорту — змішаних єдиноборств, на цій ноті ми й познайомились. Оскільки він входив до фанатського руху, то, безумовно, відвідував всі матчі, його гасла «Нива вперед. Давай, Вінниця!» чуло точно все місто, бо голос Дениса ні з чим не сплутаєш, — розповів «ФАКТАМ» друг загиблого бійця Вадим Кудіяров. - Коли команда тимчасово перестала виступати, в нас обох з'явилося чимало ідей, як її відродити. Й він теж дотичний до цього процесу та був неймовірно щасливим, коли «Нива» знову почала грати. Згодом Денис долучився до патріотичної організації «Центурія», яка входить до «Азовського руху».

Денис був вболівальником місцевого футбольного клубу «Нива»

— З чого розпочалась його боротьба?



— Оскільки Денис не пропускав матчі команди, він активно спілкувався з однодумцями зі свого сектору. Всіх об’єднувало одне — любов до України. Тому він часто брав участь в організованих ними патріотичних акціях, долучався до громадського життя. Крім того, Денис був учасником Революції Гідності. Він з друзями приїхав до Києва у день подій на Банковій, коли мирний протест переріс у силовий. Страху ні в кого тоді не було, хлопці трималися вкупі, адже сповідували одну ідею — зміну влади, яка б дійсно працювала на благо народу. Ніхто не міг тоді уявити, що розпочнеться війна. Та коли у 2014 році російські окупанти захопили Крим і почали війну на сході, Денис з однодумцями не були осторонь. Вони не брали участі в боях, але займалися волонтерською допомогою. Аби заробляти на життя, Денис відкрив у місті власний тату-кабінет, де працював він особисто та двоє його колег. Проте після 24 лютого 2022 року товариш без жодних вагань віддав приміщення друзям для волонтерських потреб.

— Як він потрапив до «Азову» і що розповідав про бойові дії?

— Денис входив до патріотичних громадських організацій, які мали пряме чи непряме відношення до «Азовського руху». Тобто спілкувався з ветеранами полку і діючими бійцями. Тому після повномасштабного вторгнення Денис знав, куди їхатиме. Він не обирав частину, не ходив до військкомату, вранці 24 лютого з друзями з Вінниці відразу поїхав у Київ, аби долучитись до побратимів. У лавах ТРО «Азов-Київ» він сформував 3-ю роту, яку очолив, брав участь у звільненні Київщини. Зокрема, бійці виконували завдання у Гостомелі, Горенці та Мощуні. Перші виїзди були у Горенку, яка через річку межувала з Гостомелем. Найважчі бої точились у Мощуні, звідки росіяни планували вийти на Київ — противник кинув на село кваліфіковані війська та усе можливе озброєння. Саме там Денис та побратими здобули трофейні екземпляри зброї, якої в них не було на озброєнні. Серед них — модифіковані кулемети «Печеніги». Денис розповідав, що у битві за Мощун стрілкових контактів було мінімум, працювала важка техніка, артилерія противника. Постійно літали безпілотники, які могли працювати до 16 годин, новітні вертольоти, які застосовували ракети, у хід йшли й «сушки». Крім того, Денис брав участь у спробі деблокади Маріуполя та успішно контратакував ворога на Запоріжжі та Донеччині.

Бійці роти Денса Бабія виконували завдання у Гостомелі, Горенці та Мощуні

— Що відомо про обставини загибелі героя?

— Останнім часом Денис входив до окремої штурмової бригади Сухопутних військ України. З початку січня її направили на бахмутський напрямок. 21 квітня він загинув — це був ворожий приліт на позицію, на якій перебував товариш. Травми були несумісними з життям.

При в'їзді у Вінницю траурний кортеж зустрічали тисячі людей. Запалали фаєри, димові шашки патріотичних кольорів, дорогу встелили живими квітами. Наступного дня з Денисом прощались на стадіоні. На полі пролунала молитва борців за Україну. На стадіоні, в секторі, де вболівав Денис, планують встановити пам’ятний знак. Й за ним завжди залишатиметься його місце на кожному матчі.

На в'їзді у Вінницю траурний кортеж зустрічали тисячі людей

— Чим запам’ятався тобі Денис? Можливо, якимись вчинками?

— Таких, як він, більше нема та не буде. Я його називав «оригінал з оригіналів». Його поведінка, стиль одягу, думки — все це було особливим, індивідуальним. Денис був дуже комунікабельним, добрим та справедливим. Дуже сильно любив маму, в якої був єдиним сином, дбав про її побут. Кохав дружину, яка влітку має народити їхнього первістка. Піклувався про кожного побратима. Є відео, як він їде у машині й дотепними жартами підбадьорює хлопців, наче футболістів. На прощання із ним прийшов звільнений з полону вінничанин Назар Гринцевич, який є бійцем «Азову». Коли воїн перебував у Маріуполі, Денис постійно писав йому повідомлення, підтримував. Радів, коли того нарешті відпустили з неволі.

Під час прощання з Денисом на стадіоні пролунала молитва борців за Україну

У Дениса було дійсно добре серце й любові вистачало на кожного. В одному з інтерв’ю пресслужбі «Азову» Денис розповідав, що мріє, як після перемоги в Україну повернуться всі, хто вимушено залишив країну, і всі разом відбудують її. Шкода, що він не дочекається цього моменту. Але вірю, що він обов’язково все бачить і разом з небесним військом охороняє країну.

У молодшого лейтенанта залишились матір та вагітна дружина

Раніше «ФАКТИ» розповідали також, що у боях на Донбасі загинув 22-річний актор з Хмельниччини Ярослав Савченко.

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