В Україні скасували обов'язкове декларування переселенцями іноземної матеріальної допомоги: що важливо знати

Переселенці, у тому числі й ті, хто виїхав за кордон, мають змогу отримувати допомогу від іноземних організацій. Раніше в НАЗК пояснювали, що така допомога, на відміну від грошової допомоги України, зокрема, публічними службовцями та членами їхніх сімей, не декларується.

Як пише interbuh.ligazakon.net, у травні набрав чинності закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно», який було ухвалено у квітні. Згідно з документом, біженцям та переселенцям скасували обов'язкове декларування іноземної допомоги

До дого, як закон ухвалили, сума отриманої допомоги не була об'єктом для оподаткування податком на доходи фізосіб та військовим податком. Однак її треба було декларувати. У разі неподання декларації загрожував штраф у розмірі 340 грн.

Нині Податковий кодекс України передбачено, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкову декларацію подавати не потрібно, якщо платник податку отримував «доходи, у тому числі іноземні доходи, які згідно з цим Кодексом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу».

Зазвичай декларації подаються до 1 травня, а закон набрав чинності 6 травня. Втім, ті декларанти, які не подавали фінансову звітність, не штрафуватимуться.

За певних умов іноземну неоподатковувану допомогу все ж потрібно декларувати. Йдеться про випадки, коли фізична особа повинна подавати декларацію з метою декларування доходів, які підлягають оподаткуванню. Серед таких випадків:

отримання доходів протягом 2022 року від осіб, які не є податковими агентами;

фізособа отримала протягом 2022 року нецільову благодійну допомогу від благодійників (фізичної чи юридичної особи), водночас загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного року перевищила її граничний розмір — 3470 грн;

у 2022 році заборгованість фізособи за укладеним нею цивільно-правовим договором, сума якої перевищує 1135 грн (тобто 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2022 (2270 грн)), визнано безнадійною та за нею минув строк позовної давності;

(2270 грн)), визнано безнадійною та за нею минув строк позовної давності; у 2022 році кредитором прощено (анульовано) основну суму боргу (кредиту) платника податку до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума боргу перевищувала 1625 грн (25% однієї мінімальної зарплати станом на 01.01.2022);

фізособа отримала оподатковувані доходи з іноземних джерел;

фізособа отримала прибуток від операцій з інвестиційними активами;

фізособа-орендодавець отримала орендну плату від фізособи-орендаря, яка не є суб'єктом господарювання.

«Отже, у цих випадках фізична особа повинна в декларації вказати як оподатковувані доходи, так і неоподатковувану іноземну допомогу», — йдеться у роз`ясненні консультантки з питань оподаткування й оплати праці Інни Журавської.

Нагадаємо, що в Україні внутрішні переселенці мають право на отримання допомоги на проживання — 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на особу з інвалідністю. Втім, у Кабміні розглядають питання щодо скасування цієї допомоги деяким ВПО. За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, допомогу на проживання хочуть зробити адресною — найвразливішим верствам населення та тим, хто щойно перемістився.

Фото Pixabay

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