Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець забуває, що важливе значення зараз мають не його особисті амбіції, а боротьба України за існування. Про це написав політолог Валентин Гладких, коментуючи конфлікт між Табурцем і депутатом-мажоритарником Віталієм Войцехівським.

«На жаль, гіпертрофоване відчуття власної значущості може зіграти злий жарт з будь-ким. Скидається на те, що критика на адресу очільника Черкаської ОВА Табурця з боку депутата Верховної Ради Войцехівського і реакція на неї якраз з цього розряду. Замість того, аби адекватно реагувати на тривожні сигнали, які надходять з Черкащині, як-от про зловживання у „центрах комплектації“, обіг „лівих“ спирту, тютюну та деревини, рейдерство тощо, і вирішувати озвучені проблеми, місцева влада починає з’ясовувати стосунки з Войцехівським — депутатом-мажоритарником, обраним в області», — написав політолог.

Валентин Гладких нагадав, що до того як обратися до парламенту, Войцехівський тричі був мером Золотоноші, тож його добре знають на Черкащині. Табурець натомість був призначений президентом і може бути звільнений у будь-який момент, якщо не продемонструє очікуваних результатів і здатності вирішувати наявні проблеми.

«Рівень легітимності того, кого обирають виборці, завжди вищий за рівень легітимності того, кого призначають. Тож варто усвідомлювати, що, попри приналежність до однієї, пропрезидентської, команди, Войцехівський і Табурець мають різні рівні легітимності та природу повноважень», — розповів експерт.

Він також додав, що політичні конфлікти наразі є недоречними. Тим більше між представниками одного політичного табору.

«Граючи в одній команді, не варто забивати голи у власні ворота, тим більше, коли суперник не просто якийсь політичний опонент з іншого табору, а небезпечний ворог, який неприховано заявляє про свій намір знищити Україну, а отже, значення має лише необхідність зберегти державу, а не особисті амбіції чи жага нажитися, рибалячи в каламутній воді», — вважає Гладких.

Нагадаємо, 20 березня 2023 року Войцехівський з трибуни Верховної Ради закликав відправити у відставку керівника Черкаської ОВА Табурця. Зокрема, через підозри щодо його причетності до спроби рейдерського захоплення Красногірського олійного заводу, що є одним із бюджетоутворювальних у Золотоніському районі, та інших зловживань.

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