Зелений соус із руколи та кінзи: яскравий і незвичайний смак та аромат
Сьогодні у продажу яких тільки немає готових соусів. Але перевага домашнього в тому, що він стовідсотково натуральний. Звісно, смак і аромат щойно приготованого соусу теж особливий. У ньому відчувається енергія природи.
Рецептом чудового зеленого соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Зелений соус із руколи і кінзи — це смачно і свіжо, — каже Елла Іванова. — Рецепт нескладний у виконанні. Соус пасує до багатьох страв — м'яса, спагеті, салатів.
Зелений соус із кінзи та руколи
- Пучок руколи
- Трохи кінзи
- 10 горішків
- Сіль
- Сік лимона (за смаком)
- Перець чилі (за смаком)
- 50−100 мл олії
- 2−3 зубчики часнику
Зелень, часник і горіхи подрібнюємо в блендері. Заправляємо салат або доповнюємо соусом пасту. До слова, ви можете використовувати будь-яку улюблену зелень — наприклад, петрушку.
Нагадаємо ще один рецепт від Елли Іванової — дуже смачної заправки, яка підходить практично для будь-якого салату.
Фото з альбому Елли Іванової19
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