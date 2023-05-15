Зелений соус із руколи та кінзи: яскравий і незвичайний смак та аромат

Сьогодні у продажу яких тільки немає готових соусів. Але перевага домашнього в тому, що він стовідсотково натуральний. Звісно, смак і аромат щойно приготованого соусу теж особливий. У ньому відчувається енергія природи.

Рецептом чудового зеленого соусу поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Зелений соус із руколи і кінзи — це смачно і свіжо, — каже Елла Іванова. — Рецепт нескладний у виконанні. Соус пасує до багатьох страв — м'яса, спагеті, салатів.

Зелений соус із кінзи та руколи Пучок руколи

Трохи кінзи

10 горішків

Сіль

Сік лимона (за смаком)

Перець чилі (за смаком)

50−100 мл олії

2−3 зубчики часнику

Зелень, часник і горіхи подрібнюємо в блендері. Заправляємо салат або доповнюємо соусом пасту. До слова, ви можете використовувати будь-яку улюблену зелень — наприклад, петрушку.

Нагадаємо ще один рецепт від Елли Іванової — дуже смачної заправки, яка підходить практично для будь-якого салату.

Фото з альбому Елли Іванової

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