Дуже смачна заправка: підходить практично для будь-якого салату

Весняний сезон салатів у розпалі. А чим ви заправляєте салати? Майонезом, сметаною, олією? Звичайно, кожна людина має свої вподобання. У багатьох ресторанах до питання заправки салатів підходять креативно. Адже варто лише увімкнути фантазію! Важливо, щоб заправка була із натуральних інгредієнтів. Ідеєю салатної заправки на основі соку цитрусової та рослинної олії поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця заправка просто ідеальна для салатів, — каже Елла Іванова. — Вона практично універсальна, тобто підійде практично для будь-якого салату.

Заправка для салату 2 столові ложки оливкової олії

2 столові ложки соняшникової олії

Сік апельсину

Сік половини лимона

1 чайна ложка гірчиці у зернах

Сіль, перець, цукор (на смак) Все змішати та заправити салат. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом дуже смачного та оригінального салату з «відбивної» редиски.

Фото з альбому Елли Іванової

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