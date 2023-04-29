Дуже смачна заправка: підходить практично для будь-якого салату
Ідеєю салатної заправки на основі соку цитрусової та рослинної олії поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця заправка просто ідеальна для салатів, — каже Елла Іванова. — Вона практично універсальна, тобто підійде практично для будь-якого салату.
Заправка для салату
- 2 столові ложки оливкової олії
- 2 столові ложки соняшникової олії
- Сік апельсину
- Сік половини лимона
- 1 чайна ложка гірчиці у зернах
- Сіль, перець, цукор (на смак)
Все змішати та заправити салат.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом дуже смачного та оригінального салату з «відбивної» редиски.
Фото з альбому Елли Іванової148
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