37.31 / 37.79 40.92 / 41.70
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Яблучний соус для рибних та овочевих страв: неймовірно смачно та просто

22:30 8 травня 2023
Яблучний соус

Соус для страви можна порівняти з аксесуаром для одягу. Без нього не обійтися!

Рецептом яблучного соусу з петрушкою та часником поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт дуже смачної заправки, що пасує до будь-яких салатів.

- Сьогодні приготуємо чудовий соус із яблук, — каже Елла Іванова, — Додамо всього кілька інгредієнтів. І соус готовий! Він ідеально підходить для рибних та овочевих страв.

Яблучний соус із петрушкою та часником

  • 1 очищене від шкірки яблуко
  • Сіль
  • Свіжомелений перець
  • 1−2 зубчики часнику
  • 30 г петрушки
  • Сік лимона або лайма
  • 2 столові ложки рослинної олії (оливкової або соняшникової)

Інгредієнти подрібнити та збити.

Якщо соус вийшов занадто густий, можна додати трохи водички.

І смачного!

За словами кулінара, цей соус не передбачає зберігання. Його готують безпосередньо перед вживанням. Якщо яблука дуже кислі, у соус можна додати трохи цукру за смаком.

Нагадаємо рецепт салату з фініками та руколою.

Фото з альбому Елли Іванової

86

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

полив огірків

Підлийте це під огірки: вони просто вибухнуть від радості і скоро дадуть вам величезний урожай (відео)

Тигреня

Ракам — сюпризи і подарунки, Скорпіонам — реалізація планів, Водоліям — емоційний підйом: гороскоп на день Симпатичного Тигреняти 8 травня

торт

Дуже простий торт з трьох інгредієнтів від української блогерки (відео)

Гірчичний порошок

Гірчичний порошок проти шкідників на городі: як правильно його використовувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту