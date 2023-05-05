Яблучний соус для рибних та овочевих страв: неймовірно смачно та просто
Соус для страви можна порівняти з аксесуаром для одягу. Без нього не обійтися!
Рецептом яблучного соусу з петрушкою та часником поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт дуже смачної заправки, що пасує до будь-яких салатів.
- Сьогодні приготуємо чудовий соус із яблук, — каже Елла Іванова, — Додамо всього кілька інгредієнтів. І соус готовий! Він ідеально підходить для рибних та овочевих страв.
Яблучний соус із петрушкою та часником
- 1 очищене від шкірки яблуко
- Сіль
- Свіжомелений перець
- 1−2 зубчики часнику
- 30 г петрушки
- Сік лимона або лайма
- 2 столові ложки рослинної олії (оливкової або соняшникової)
Інгредієнти подрібнити та збити.
Якщо соус вийшов занадто густий, можна додати трохи водички.
І смачного!
За словами кулінара, цей соус не передбачає зберігання. Його готують безпосередньо перед вживанням. Якщо яблука дуже кислі, у соус можна додати трохи цукру за смаком.
Нагадаємо рецепт салату з фініками та руколою.
Фото з альбому Елли Іванової86
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