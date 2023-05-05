Яблучний соус для рибних та овочевих страв: неймовірно смачно та просто

Соус для страви можна порівняти з аксесуаром для одягу. Без нього не обійтися!

Рецептом яблучного соусу з петрушкою та часником поділилася відомий кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепт дуже смачної заправки, що пасує до будь-яких салатів.

- Сьогодні приготуємо чудовий соус із яблук, — каже Елла Іванова, — Додамо всього кілька інгредієнтів. І соус готовий! Він ідеально підходить для рибних та овочевих страв.

Яблучний соус із петрушкою та часником 1 очищене від шкірки яблуко

Сіль

Свіжомелений перець

1−2 зубчики часнику

30 г петрушки

Сік лимона або лайма

2 столові ложки рослинної олії (оливкової або соняшникової)

Інгредієнти подрібнити та збити.

Якщо соус вийшов занадто густий, можна додати трохи водички.

І смачного!

За словами кулінара, цей соус не передбачає зберігання. Його готують безпосередньо перед вживанням. Якщо яблука дуже кислі, у соус можна додати трохи цукру за смаком.

Нагадаємо рецепт салату з фініками та руколою.

Фото з альбому Елли Іванової

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