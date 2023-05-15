Німеччина нарощує продуктивну потужність військово-промислового комплексу для розв'язання проблеми забезпечення боєприпасами не лише України, а й НАТО. Про це заявила голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн у коментарі Guildhall.

«Питання забезпечення боєприпасами не лежить у площині забезпечення фінансуванням, це питання виробництва, і воно стоїть не лише перед Німеччиною, це питання актуальне по всій Європі. Відбувається російська агресія, для виробництва потрібні великі ресурси, і це не так вже й просто. Україні потрібно справді багато (боєприпасів. — Авт.), більше, ніж ми можемо виробляти паралельно», — заявила політик.

За її словами, Німеччина шукає можливість виробляти не лише для України, а й для НАТО.

«Адже це не лише питання України, ми зараз постачаємо вам боєприпаси з наших власних запасів. На превеликий жаль, ці запаси ніколи не були достатніми, багато людей думали, що живуть у раю і нічого ніколи не станеться. Це ганьба, що Німеччина та інші європейські країни зараз реагують і не зробили цього у 2014 році. Але, що важливо, нарешті всі усвідомили, що відбувається в Україні, а це добре не лише для вас, а й для нас також, для європейської свободи та демократії», — зазначила вона.

Штрак-Циммерманн наголосила, що виробничу потужність військової промисловості мають нарощувати.

«Адже ви знаєте, ВПК виробляє боєприпаси та будь-яку іншу продукцію, коли є покупець, який купує. Армія Німеччини та інших країн проводила такі закупівлі, але не в тих кількостях, які нам потрібні сьогодні. Тому продуктивна потужність німецького ВПК нарощується, і дуже швидкими темпами», — додала Марі Агнес Штрак-Циммерманн.

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