Радуватимуть цвітінням все літо: чим підживити троянди у травні

Для того, аби троянди радували дачників буйним цвітінням, їх необхідно навесні, влітку і восени підживлювати за певними схемами.

Автори тг-каналу «Дача. Сад та город» рекомендують у травні перед цвітінням використовувати такі добрива:

Фосфорно-калійні — вони допомагають троянді швидше зацвісти і утворити більше бутонів, а також зміцнять імунітет троянди;

Азотні — живлять троянду корисними речовинами, потрібними для пишного і яскравого цвітіння, а також зміцнюють коріння;

Кальцієва селітра — вноситься у період появи бутонів у попередьно рясно политий грунт;

Сульфат калію — в кінці травня для запобігання хвороб троянди;

Аміачна селітра — вноситься під кущ перед підгортанням;

Гумат натрію — цей стимулятор росту квітів використовують для обприскування листя і стебла троянди перед цвітінням.

Нагадаємо, що весняна обрізка троянд дуже важлива. Адже вона запобігає перетворенню кущів на шипшину.

Фото Pixabay

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