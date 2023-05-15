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Радуватимуть цвітінням все літо: чим підживити троянди у травні

17:50 15 травня 2023
Троянди

Для того, аби троянди радували дачників буйним цвітінням, їх необхідно навесні, влітку і восени підживлювати за певними схемами.

Автори тг-каналу «Дача. Сад та город» рекомендують у травні перед цвітінням використовувати такі добрива:

  • Фосфорно-калійні — вони допомагають троянді швидше зацвісти і утворити більше бутонів, а також зміцнять імунітет троянди;
  • Азотні — живлять троянду корисними речовинами, потрібними для пишного і яскравого цвітіння, а також зміцнюють коріння;
  • Кальцієва селітра — вноситься у період появи бутонів у попередьно рясно политий грунт;
  • Сульфат калію — в кінці травня для запобігання хвороб троянди;
  • Аміачна селітра — вноситься під кущ перед підгортанням;
  • Гумат натрію — цей стимулятор росту квітів використовують для обприскування листя і стебла троянди перед цвітінням.

Нагадаємо, що весняна обрізка троянд дуже важлива. Адже вона запобігає перетворенню кущів на шипшину.

Фото Pixabay

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