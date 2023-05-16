Президентські вибори в Туреччині: вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата з’явився шанс на успіх

У Туреччині підбито попередні підсумки президентських і парламентських виборів. Голосування відбулося напередодні. Явка склала 88,92%. Це дуже високий показник. Ці вибори багато хто називає історичними, оскільки вперше за 20 років правління Реджепа Тайїпа Ердогана в опозиційного кандидата з'явився шанс на успіх.

Про це свідчать результати недільного голосування. Ердоган набрав 49,4% голосів. Друге місце посів єдиний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу — 44,96% голосів. На третьому — кандидат від «Альянсу АТА» Сінан Оган із 5,2% голосів.

Таким чином, жоден із кандидатів не зміг забезпечити собі перемогу в першому турі. Другий тур президентських виборів відбудеться 28 травня. У ньому візьмуть участь Реджеп Тайїп Ердоган і Кемаль Киличдароглу.

На парламентських виборах переміг «Республіканський альянс» на чолі з Партією справедливості і розвитку (ПСР) Ердогана. Він набрав 49,31% голосів, що гарантує йому близько 322 з 600 місць у парламенті.

На другому місці — опозиційний «Народний альянс» на чолі з Народно-республіканською партією (НРП) Кемаля Киличдароглу. Він отримав 35,19%. Це дає опозиції приблизно 212 місць.

До парламенту пройшов також «Альянс праці і свободи» (10,52% голосів), куди входить Ліва партія зелених. Він може розраховувати на 66 місць.

Така розстановка сил дає партії Ердогана можливість самостійно сформувати новий уряд.

Киличдароглу заявив, що впевнений у перемозі в другому турі.

«Ми обов'язково виграємо. Воля до змін у суспільстві вища за 50 відсотків», — зазначив він.

Популярність Ердогана помітно похитнулася за останній час. Туреччину роздирають економічні проблеми і висока інфляція — 44%. Президента і його уряд також звинувачують у неадекватній реакції на смертоносні лютневі землетруси, що забрали життя понад 50 тисяч людей в 11 провінціях країни.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Туреччині стрімко зростає кількість обвинувачених у масовій загибелі людей під час землетрусів, а також про те, що турецька опозиція стверджує, що президент країни Реджеп Тайїп Ердоган намагається звалити провину на підрядників.

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