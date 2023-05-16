Душив, бив головою о підлогу і вдарив ножем: піл Сумами візит чоловіка в гості до сусідки завершився трагедією

У Конотопському районі на Сумщині 41-річний чоловік жорстоко вбив свою сусідку, до якої прийшов «на чарку». Як встановили правоохоронці, під час застілля в селі Бочечки між її учасниками сталась сварка, причину якої чоловік так і не зміг пригадати, повідомили у прокуратурі.

Під час реконструкції подій було встановлено, що розлютившись на опонентку, обвинувачений спочатку душив її, потім бив головою об підлогу, а наостанок ще й вдарив ножем. Від отриманих поранень 46-річна потерпіла померла.

Душогуб же з місця злочину втік.

Лише через два дні тіло потерпілої виявили односельці.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено слідчими Конотопського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Сумській області.

Нагадаємо, наприкінці минулого року майже аналогічний злочин було вчинено у Харкові, однак там вбивця скористався сокирою, а жертвою виявилася сестра підознюваного.

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