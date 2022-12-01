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Події

Переживав неприязнь: у Харкові чоловік вбив сокирою сусідку

12:45 1 грудня 2022
затримання

У Харкові чоловік вдарив сусідку сокирою. Від отриманих травм потерпіла померла у кареті швидкої медичної допомоги. У Броварах під Києвом брат сокирою вбив свою сестру.

Як повідомили у Харківському обласному главку поліції, злочин стався у Немишлянському районі міста.

Поліцейським зателефонували, що там відбувається бійка.

На місці НП поліцейські виявили 50-річну жінку у несвідомому стані з колотими ранами на тілі. Постраждалій надали первинну медичну допомогу та викликали медиків. Не приходячи до тями, вона померла у кареті швидкої допомоги.

Нападником виявився 61-річний сусід померлої. Чоловік на ґрунті раніше особистих неприязних стосунків вдарив жінку сокирою.
Вдома у зловмисника співробітники поліції виявили та вилучили речові докази.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше під Сумами жінка зарубала сокирою свого цивільного чоловіка.

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