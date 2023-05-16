Частина українців у Києві може отримати гуманітарну допомогу від фонду Support Kherson: що потрібно
Крім міжнародних організацій грошову та гуманітарну допомогу українцям надають в наші співвітчизники.
Так, благодійний Фонд Support Kherson засновано небайдужими херсонцями після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Головна мета фонду — допомогти мешканцям Херсонської області, які постраждали через війну.
Фонд підтримує громадян, які мешкають на звільненій території та тих, які виїхали у більш безпечні міста України. Допомога надається у вигляді продуктових наборів.
Хто може отримати допомогу
Гуманітарна допомогу можуть отримати мешканці Херсонської області, які наразі проживають у Києві.
Як отримати допомогу
Для того, щоб отримати допомогу, необхідно заповнити та подати заяву за посиланням.
У заявці потрібно зазначити:
- ПІБ
- контактний номер телефону
- індивідуальний податковий номер (РНОКПП)
- номер довідки переселенця (ВПО)
- інформацію щодо складу Вашої родини
- контакт @GumSuppKherson у списку контактів у Telegram (інакше номер заявника не сформується)
В день отримання допомоги потрібно мати при собі копію Вашої довідки переселенця (ВПО) та всіх членів родини.
Обов’язковою умовою отримання допомоги є надання фотозвіту.
Контактні дані для отримання довідок: +38 (095) 071 34 20 e-mail: sup. [email protected]
Нагадааємо, що на початку травня, після масштабних обстрілів Херсона, з міста почали курсувати безкоштовні евакуаційні автобусні рейси, якими всіх охочих доправляють до Одеси.188
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