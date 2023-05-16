Частина українців у Києві може отримати гуманітарну допомогу від фонду Support Kherson: що потрібно

Крім міжнародних організацій грошову та гуманітарну допомогу українцям надають в наші співвітчизники.

Так, благодійний Фонд Support Kherson засновано небайдужими херсонцями після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році. Головна мета фонду — допомогти мешканцям Херсонської області, які постраждали через війну.

Фонд підтримує громадян, які мешкають на звільненій території та тих, які виїхали у більш безпечні міста України. Допомога надається у вигляді продуктових наборів.

Хто може отримати допомогу

Гуманітарна допомогу можуть отримати мешканці Херсонської області, які наразі проживають у Києві.

Як отримати допомогу

Для того, щоб отримати допомогу, необхідно заповнити та подати заяву за посиланням.

У заявці потрібно зазначити:

ПІБ

e-mail

контактний номер телефону

індивідуальний податковий номер (РНОКПП)

номер довідки переселенця (ВПО)

інформацію щодо складу Вашої родини

контакт @GumSuppKherson у списку контактів у Telegram (інакше номер заявника не сформується)

В день отримання допомоги потрібно мати при собі копію Вашої довідки переселенця (ВПО) та всіх членів родини.

Обов’язковою умовою отримання допомоги є надання фотозвіту.

Контактні дані для отримання довідок: +38 (095) 071 34 20 e-mail: sup. [email protected]

Нагадааємо, що на початку травня, після масштабних обстрілів Херсона, з міста почали курсувати безкоштовні евакуаційні автобусні рейси, якими всіх охочих доправляють до Одеси.

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