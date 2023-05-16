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Суспільство та люди

McDonald’s відновив роботу ще у двох містах: що відомо

13:10 16 травня 2023
ресторан

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s поступово відновлює свою роботу в українських містах.

Сьогодні, 16 травня, стало відомо про відновлення роботи двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

Про це повідомили в компанії.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00 та дотримуватимуться розширених правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги заклад зачиняється, аби працівники і гості могли пройти в укриття, розповіли в мережі.

У разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади працюватимуть на обмежену кількість відвідувачів. Спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься.

В обох ресторанах клієнти можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Зазначається, що обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей. У Полтаві заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ — Харків.
Ресторан у Кременчуці — біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ.

Нагадаємо, 28 березня компанія відновила роботу п'яти ресторанів в Одесі, а 25 квітня — у Дніпрі.
Разом із щойно відновленими закладами в Україні нині працюють 87 ресторанів McDonald’s.

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