На Ксенію Мішину накинулися з погрозами після нічної атаки Києва: в чому причина

На акторку Ксенію Мішину накинулися в мережі через публікацію в інстаграмі відео російської ракетної атаки Києва минулої ночі. Налякана артистка, яка перебувала в місті разом зі своїм сином, показала небо з заревом від ракети. Очевидно, це була робота ППО.

І хоч у розмитому відео важко зрозуміти локацію, на Мішину накинулися з критикою деякі телеграм канали, а в соцмережах почали писати погрози.

Ксенія не стала мовчати та відповіла на звинувачення.

«Поки „усілякі“ телеграм канали без розбору, під одну гребінку намагаються підняти свої рейтинги моїми ліхтарями в небі без прив'язки до місцевості й навіть не з мого місця проживання… В Києві продовжують працювати live-камери, де видно абсолютно все, що відбувалося», — виправдовується артистка.

Вона запевнила, що дуже відповідально ставиться до того, що публікує, а також показала в інстаграм сторіз, що їй одразу почали писати погрози та поливати брудом.

«Я дуже відповідально ставлюся до всього, що публікую, бо розумію, що будь-яка інформація може мати значення. Я публікую подібні відео, бо це, бляха, наше життя! І ми маємо про це говорити, кричати, не забувати. І всі мають бачити і пам'ятати, що війна триває і ракети літають. Але вибачте, на моєму відео ніх*ра не було, окрім військового неба, під яким ми живемо!», — написала Мішина.

Ще більше розізлила мережу співачка, колишня дружина скандального київського наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова. Вона показала відео роботи ППО в Києві, вказавши свою локацію. Відео швидко підхопили російські пабліки. Після шквалу хейту Воронова швидко видалила відео.

Також подібними відео відзначилися кілька блогерів. Військові вкотре наголошують — не можна публікувати роботу ППО та вказувати локації, бо це лише на руку ворогу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про наслідки повітряної атаки 16 травня.

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