«Моя двомісячна донька згоріла живцем на операційному столі»: шокуюча історія загибелі немовляти в Рівному

У Рівному двомісячна дівчинка померла через те, що отримала опіки на операційному столі. Трагедія сталася в обласній дитячій лікарні, де дитині робили операцію із видалення вродженої грижі на спині. Для того, щоб новонароджена не замерзла, лікарі використовували спеціальний матрац з підігрівом. Але його температура виявилася надто високою, і дівчинка зазнала глибоких опіків. «ФАКТИ» з'ясовували подробиці цієї історії.

«Обгоріли навіть щічки, животик згорів повністю»

Двомісячна Полінка була єдиною дитиною у сім'ї. Днями немовля поховали. Мати дівчинки Клавдія досі не може повірити в те, що сталося.

— Це була планова операція, яку ми вирішили зробити після кількох консультацій із нейрохірургом, — розповіла «ФАКТАМ» Клавдія. - Коли під час вагітності мені робили УЗД, лікарі не помітили жодних відхилень. Грижу на спинці доньки виявили, вже коли вона народилася. З пологового будинку ми одразу поїхали до дитячого нейрохірурга. Обстеження показали, що грижа не несе загрози життю доньки. Тому з операцією вирішили почекати. Домовилися повернутись до цього питання через два місяці — і 4 грудня ми з Полінкою прийшли до нейрохірурга на черговий огляд. Операцію призначили на 13 грудня. Відкладати хірургічне втручання на пізніший термін було небажано: за два місяці донька виросла на десять сантиметрів і грижа росла разом з нею.

"Це була планова операція Полінці, яку ми вирішили зробити після кількох консультацій із нейрохірургом", - каже мама дівчинки

Перед операцією доньці провели всі необхідні обстеження — зробили УЗД, аналізи крові та сечі. Жодних протипоказань до оперативного втручання не було. Операція розпочалася о 12 годині дня і завершилася близько четвертої години вечора. Я чекала на доньку в палаті. Прийшов нейрохірург і повідомив, що він видалив грижу, що спробував зробити красивий шов. І додав: «Але дитина… обпеклася». Сказав, що я можу побачити доньку у післяопераційному відділенні.

Можливості зайти до Полінки я чекала дві години. Коли нарешті пустили, я була шокована — донька була вся у бинтах! Живіт, спина, руки, ноги — все замотано. До нас (до лікарні якраз приїхала моя мама) вийшла анестезіолог. Вона просила вибачення. Сказала, що під час операції Полінка лежала на спеціальному матраці з підігрівом і, мовляв, сама не розуміє, як донька могла отримати опіки. Запевнила нас, що «все було в штатному режимі», що температура на матраці була виставлена така сама, як і завжди.

Такою Клавдія побачила свою дочку після операції. Все тільце дитини було в бинтах

Ми питали, наскільки важкі опіки, що саме обгоріло, але цього ніхто не говорив. На моє запитання, чому практично все тіло доньки забинтоване, мені казали, що «десь обгоріло більше, десь менше», але забинтували всю, бо «це стандартна процедура». Ще сказали, що Полінка не при свідомості тому, що її спеціально тримають у стані медикаментозного сну. Більше жодної інформації я від них не добилася.

Лікарі були дуже схвильовані. Викликали спеціаліста з опікового відділення. Мені ж сказали чекати ранку наступного дня. При цьому попередили, щоб я зціджувалася, — адже дитину кожні три години треба годувати. Але коли я ввечері принесла молоко, мені сказали, що поки що не потрібно, бо Полінці капають глюкозу. Коли о першій ночі мені зателефонували, я думала, що знадобилося моє молоко. А мені сказали, що дочка померла.

Вже пізніше, з висновку патологоанатома, Клавдія дізналася, що у доньки було обпалено 45 відсотків поверхні тіла.

— Коли мої батьки побачили Полінку у морзі, вони були шоковані — на ній не було живого місця, — продовжує жінка. — Обгоріли навіть щічки, животик згорів повністю… Побачивши це, ми одразу ж поїхали до прокуратури. У висновку патологоанатома сказано, що смерть настала внаслідок опікового шоку. У доньки були зафіксовані опіки І-III ступеня. Наразі, коли вже відкрито кримінальне провадження, ще буде не одна судово-медична експертиза. Але причина смерті очевидна, і її вже встановлено.

Я не розумію, як таке могло статися. Нейрохірург, який оперував доньку, сам шокований. І я не можу його звинувачувати — він справді переживав за Полінку та робив свою роботу. Очевидно, температуру килимка мав перевірити хтось з операційної бригади, але цього не зробили. І донька, по суті, згоріла живцем на операційному столі.

«Не зрозумію, чому персонал лікарні замість того, щоб просто вибачитися, починає безглуздо себе виправдовувати»

— Я розумію, що ніхто цього не хотів і це було зроблено не навмисне, — каже Клавдія. - Але ніколи не зрозумію, чому персонал лікарні замість того, щоб просто вибачитися, починає безглуздо себе виправдовувати. Мені було дуже боляче прочитати на сторінці лікарні у фейсбуці їхній дивний коментар про те, що у Полінки, виявляється, була важка патологія нервової системи. У мене лишилися медичні документи, які підтверджують, що це неправда. Донька чудово розвивалася. Вона вже тримала голівку, вміла встановлювати зоровий контакт, виявляла інтерес до іграшок… Та й про що можна говорити, коли розтин підтвердив, що причиною її смерті стали саме опіки?!

На фейсбук-сторінці Рівненської обласної дитячої лікарні справді з'явився наступний коментар:

«Двомісячна дитина поступила у Рівненську обласну дитячу лікарню зі складною вродженою вадою нервової системи. Дитині було проведено оперативне втручання за ургентними показами. На жаль, наступної доби дитина померла. Висловлюємо співчуття родині. Просимо всіх інших утриматись від коментарів до офіційних висновків експертизи щодо остаточних причин смерті пацієнтки».

Після того, як під цим записом стали висловлюватися користувачі, адмін сторінки вимкнув можливість коментувати пост.

У коментарях журналістам лікарі про тяжкі патології вже нічого не говорили.

«Ми призначили одразу невідкладне лікування, тому що це перша стадія опікової хвороби — опіковий шок. Всі протишокові заходи ми одразу розпочали і почали надавати допомогу. Стан дитини залишався тяжким, він погіршувався в динаміці і на наступний день о першій годині ночі вона, на жаль, померла. Що сталося… Щось, мабуть, з тою грілкою. Я не фізик і не хімік, мабуть, щось там сталося», — сказав у коментарі виданню «Рівне медіа» заввідділу анестезіології Сергій Матвєєв.

«Технологія проведення оперативних втручань маленьким діткам передбачає підігрівальні грілки, — сказав у коментарі виданню „Рівне вечірнє“ головний лікар Рівненської обласної дитячої лікарні Віталій Бойко. - Вони є одноразові та багаторазові. Враховуючи те, що операція була довготривала, лікар ухвалив рішення використати багаторазову грілку. Вона до того уже використовувалася. Медичний персонал запевняє, що раніше ніяких збоїв у роботі обладнання не було. Коли трапилося те, що трапилося, то було зроблено усе, щоб врятувати дитину… Ми висловили співчуття родині. Нам дуже шкода, що трапилася така трагедія. Ми самі шоковані від того, що відбулося. Адже ми знаємо цих лікарів, які проводили операцію. Це досвідчені спеціалісти. Зараз ми самі не можемо зрозуміти, як таке могло трапитися».

Прессекретар Рівненського обласного управління поліції Юлія Мостицька повідомила, що кримінальне провадження відкрито за статтею «Неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього». Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. «ФАКТИ» стежитимуть за розвитком подій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що на Львівщині батько домігся вироку лікарям, з вини яких помер його 12-річний син.

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