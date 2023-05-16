Як правильно посадити і виростити редиску: основні правила для хорошого врожаю (відео)

Редис — один з ранніх овочів, який з'являється на сільгоспярмарках та прилавках магазинів. Щоб правильно посадити та виростити редиску, потрібно знати деякі секрети, або лайфхаки, завдяки яким врожай буде гарним.

Про них розповідають автори каналу «Моя дача».

Насіння редиски сіють у ґрунт навесні, орієнтовно у кінці березня — середині квітня.

Як відомо, культура переносить нетривалі заморозки до -5 ºС, а проростати насіння починає, коли ґрунт прогріється до +5 ºС.

Ґрунт під редиску повинен бути пухким, насіння засівають на відстані 10−15 сантиметрів один від одного і на глибині 1,5−2,5 см. Найкомфортнішою для проростання буде температура 15−20 ºС.

Редис любить вологу, тому подбайте, щоб ґрунт не пересихав — вологість повинна бути близько 80%. Для цього поливати потрібно раз на день, вранці або ввечері; а в разі посушливої весни — двічі на день. Також ґрунт потрібно періодично розпушувати — це дозволить зберігати вологу та боротися з бур'янами.

Росте редиска швидко, близько трьох-чотирьох тижнів. Коренеплоди дозрівають протягом 18−20 днів після появи сходів, на проростання яких піде від трьох до 12 днів. Усе залежить від погоди, догляду та сорту редиски. Пізньостиглим сортам часу потрібно 1−1, 5 місяці для дозрівання.

Відносно лайфхаків — оптимальна відстань між рослинами — 4−5 см. Перед проріджуванням рекомендується добряче пролити грядку, щоб ґрунт був більш пластичним, і ви ненавмисно не пошкодили коріння сусідніх сходів. До речі, проростки можна не викидати в компост, а вживати в їжу: пустити на салати й інші страви.

Після проріджування корисно акуратно розпушити ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коріння рослини. Якщо ви не вносили ніякого розпушувача в процесі підготовки грядки, можна зараз акуратно присипати ґрунт піском. Вода віднесе його на потрібну глибину, забезпечивши пухкість та легкість субстрату — рівно те, що й потрібно редису.

Пам'ятайте, що ґрунт під редискою завжди має бути трохи вологим. Тільки в цьому випадку вдасться отримати соковиті, хрусткі й не гіркі коренеплоди. Раз на 3−4 дні редис бажано поливати. Якщо робити це рідко великими дозами, мало того, що редис виросте гірким і жорстким, він почне тріскатися.

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