Перегній більше не потрібен: ТОП-15 рецептів підживлення розсади, після яких врожай не встигатимете збирати

Щоб отримувати гарні врожаї овочів та ягід, необхідно рослини вчасно підгодувати, щоб вони набрали силу та запаслися корисними речовинами.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують 15 найнадійніших підживлень, які сприятливо впливають на рослини.

До складу цих підживлень входять натуральні інгредієнти, більшість з яких знайдеться у кожної господині вдома.

Наприклад, підживлення на основі сметани. Столову ложку 15% сметани залити двома літрами води, збити блендером. Потім додати ще літр води. Разом вийшло три літри розчину.

Для поливу склянку розчину розвести 5 літрами води, і можна поливати всі рослини на городі.

Щоби врожай був багатим, потрібно землю пролити розчином цукру. Для приготування 2 ложки цукру, ложку запашного перцю та ложку кісткового борошна залити 2 літрами води, добре перемішати. Настояти 6 годин. Потім склянку маточного розчину розвести у 10 літрах води й можна поливати всі рослини на городі.

Ще один рецепт — ложку соди розвести у 10 літрах води. Потім ложку розчину на банку води — і земля як нова. Ті хто вже користувався таким підживленням, стверджують, що це краще за будь-який гній.

Можна також змішати ложку цукру та ложку кісткового борошна у літрі води. Полити на городі один раз на початку сезону. Грунт стане багатим на корисні речовини.

Чайну ложку запашного перцю та лушпайки від однієї картоплини залити двома літрами води та настояти 6 годин. Потім збити блендером, процідити, розвести трьома літрами води та полити рослини на початку сезону.

Як відомо, рослини люблять цукор. Для підживлення три ложки цукру, чайну ложку куміну (зіри) та 10 штук лаврового листа залити двома літрами води. Потім збити блендером, настояти 2 години, процідити через сито й додати ще літр води. У результаті виходить 3 літри маткового розчину. Щоб поливати город, склянку такого розчину розбавити 5 літрами води та використовувати як підживлення для будь-яких овочів та ягід.

Раніше ми писали про підживлення, на яке чудово реагують огірки. Саме з таким добривом рослини дають прекрасну зав'язь, а потім і багатий урожай.

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram