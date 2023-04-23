Перед огірками та поруч із часником: сійте редис правильно — і врожай перевершить усі ваші очікування

З 15 по 30 квітня городники проводять перший посів редиски в теплиці та у відкритий ґрунт під плівку .

За спостереженнями авторів каналу «Моя дача. Сад та город», робити це краще якомога раніше, оскільки при подовженні світлового дня дуже висока ймовірність стрілкування.

Крім того, намагайтеся використовувати для посіву тільки велике насіння, адже з дрібного, як правило, швидко утворюється квітконос.

Ряди сійте через 10−12 см, дотримуючись відстані між рослинами 4−5 см. Ідеальна глибина загортання насіння — 1,5−2 см.

А ще важливо враховувати правила сусідства. Так, якщо посіяти на одній грядці з редискою шпинат, він захистить коренеплоди від пошкодження.

Також ідеальними сусідами для редису будуть часникові та цибульні грядки — так ви відлякаєте христоцвітну блошку.

Кращими попередниками для овоча будуть пасльонові культури, боби та огірки, а після збирання коренеплоду на його місце доцільно знову посадити огірки.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, коли варто висівати редис у відкритий ґрунт і коли це робити за місячним календарем 2023 року.

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