Зроблено на совість: експерти назвали 5 надійних авто, які служитимуть майже вічно

Обираючи автомобіль на вторинному ринку, всі прагнуть придбати собі авто, яке прослужить безпроблемно якомога довше. І деякі моделі з роками вже встигли завоювати народну любов і довели свою якість та надійність.

Експерти видання Твоя машина склали ТОП-5 автомобілів, які довго служать і не ламаються.

1. Toyota Camry

Це авто є одним з найбільш надійних седанів, оскільки вона має відмінну репутацію за довговічність та низький рівень поломок. А все завдяки надійному двигуну, добре налаштованій підвісці, інтуїтивно зрозумілій ергономіці та високоякісним матеріалам в салоні.

2. Honda Accord

Також один з найбільш надійних седанів на ринку. З відмінним співвідношенням ціни та якості, Accord пропонує якісну збірку, міцний двигун та зручне керування.

3. Mazda 6

Mazda6 є популярним вибором у тих, хто шукає надійний та динамічний седан. За допомогою технологій SkyActiv, які розроблені для збільшення паливної економічності та продуктивності, Mazda 6 може похвалитися спортивним характером та надійністю.

4. Lexus ES

Це не лише надійний та розкішний седан, який пропонує високу якість матеріалів, спокійний та комфортний салон, і високу якість збірки. Lexus ES пропонує ще ряд інноваційних технологій безпеки, що роблять його ще більш надійним.

5. Subaru Legacy

Ця модель японського бренду є одним з найбільш надійних седанів завдяки системі повного приводу Symmetrical All-Wheel Drive та двигунам Boxer, які забезпечують високу продуктивність та паливну економічність. Крім того, Subaru Legacy пропонує ряд технологій безпеки, які роблять його ще більш надійним та безпечним на дорозі.

Нагадаємо, раніше у Hot Cars склали рейтинг найнадійніших японських авто.

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