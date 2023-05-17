В мережі розсекретили ще двох зіркових тренерів «Голосу країни»

Після того, як офіційно оголосили ім`я першого зіркового тренера вокального проекту «Голос країни», його прихильники активно обговорюють можливі кандидатури інших суддів. Припускають, що ними можуть стати Артем Пивоваров та Джамала.

Такі висновки зробили після аналізу соцмереж артистів та їхніх натяків в інтерв’ю. Зокрема, Артем в ефірі Радіо «Хіт FM» він натякнув на свою участь у проекті. Коли ведуча запитала у співака, чи буде він тренером вокального шоу, він лише усміхнувся та проігнорував запитання.

Джамала розсекретила себе у коментарі під дописом Юлії Саніної, яка оголосила про свою участь у проекті.

«Вітаю! Нарешті! Ну все, тепер будемо бачитися тільки там», — написала Джамала.

Прихильники проекту в захваті від такого складу, вважають, що це буде справді цікавий і неочікуваний сезон. Юлія Саніна раніше говорила, що шукатиме голос, який змусить глибоко відчувати

«Чекаю яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Автори власних пісень, яскраві групи. Бути українським артистом сьогодні — це місія, тому чекаю на справжні таланти», — казала Саніна.

Нагадаємо, Юлія Саніна була ведучою «Євробачення» у Ліверпулі, де перемогла співачка Лорін і Швеції.

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