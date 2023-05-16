Стало відомо, хто розбурхав скандал з плагіатом пісні Лорін та підставив Міку Ньютон

Стало відомо, хто доклав руку до скандалу з обвинувачення у плагіаті переможниці «Євробачення-2023» Лорін, пісню Tatoo якої вважають схожою на трек Міки Ньютон «В плену». Після фіналу пісня української співачки була опублікована на цифрових майданчиках. Наразі вона очолює віртуальний чарт Spotify у Фінляндії.

Як виявилося, права на пісню належать колишньому продюсеру Ньютон Юрію Фальосі, з яким вона розірвала співпрацю у 2009 році. Саме на каналі його продюсерського центру Style Records у YouTube і додали до назви «Tatoo» (натякаючи на плагіат).

У коментарі «МУЗВАР» Фальоса пояснив, що обурений плагіатом не лише він, тому й опублікував музичний кавер. Крім того, запевнив, що ще за місять до «Євробачення» намагався привернути увагу до плагіату, як він вважає.

«За місяць до виступу Loreen, ми повідомили усім, що це плагіат, але ніхто не відреагував, а Міка лише хайпанула, адже її зовсім забули, а тут таке…», — пояснив продюсер, який втік до росії.

Автором музики «В плену» є композитор Руслан Квінта. Він також вважає, що пісні схожі.

Організатори «Євробачення» — Європейська мовна спілка поки на звинувачення у плагіаті не реагує. Перед конкурсом, усі учасники відправляють свої пісні на перевірку, в тому числі й на плагіат. Так свого часу було виявлено плагіат у конкурсній пісні нашої представниці на «Євробаченні» Aloysha, їй довелося терміново створювати новий трек.

Раніше Міка Ньютон відреагувала на скандал і запевнила, що не має до цього відношення.

Також можливість плагіату прокоментував ведучий Тимур Мірошниченко.

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