Помер композитор, засновник легендарного ВІА «Смерічка» Левко Дутківський

Пішов з життя відомий композитор, музикант, засновник легендарного ВІА «Смерічка» Левко Дутківський. Його не стало 16 травня. Причиною смерті став інфаркт та коронавірус. Про це повідомив у фейсбуці журналіст Михайло Маслій.

«У рідних Чернівцях, у кардіологічному центрі, після перенесеного інфаркту та коронавірусу, 16 травня військового 2023 року близько 20 години помер один із засновників української естрадної пісні, великий вчитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутківський. До 80 повних літ додалося лише 37 мучених і хворобливих днів. Легенда української естради, засновник славнозвісного на весь світ ВІА «Смерічка», — написав Михайло Маслій.

Нагадаємо, Левко Дутківський народився 9 квітня 1943 у селищі Кути Івано-Франківської області.

1966 року він створив гурт «Смерічка», солістами якого були Софія Ротару, Володимир Івасюк, Василь Зінкевич та Назарій Яремчук. Колектив став популярним далеко за межами України, здобув лауреатські перемоги з піснями «Червона рута» і «Водограй» на телеконкурсах «Пісня-71», «Пісня-72».

Дутківський написав понад 100 музичних творів, які увійшли до репертуару видатних, популярних колективів та співаків.

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