Завербована медсестра херсонської лікарні «зливала» росіянам дані про поранених бійців ЗСУ (фото)

Якщо в окупованому Маріуполі лікарка надавала окупантам інформацію про переміщення українських військових та поранених бійців ЗСУ, яких медики намагалися видати за цивільних, то у звільненому Херсоні медсестра передавала ворогові відомості про результати обстрілів міста та особисті дані бійців у медзакладі.

Як повідомляють в Службі безпеки України, медсестра однієї з місцевих лікарень під час окупації обласного центру була завербована кадровим співробітником фсб. Вона залишилася у Херсоні та продовжила працювати у медзакладі для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

«Зловмисниця збирала для агресора дані українських захисників, які проходили лікування в медичній установі. Також вона шпигувала за місцями базування Сил оборони, які дислокуються на території обласного центру. Російська агентка фіксувала наслідки ворожих ракетно-артилерійських обстрілів Херсона і передавала відповідні „звіти“ до фсб через месенджер», — йдеться у повідомленні.

Розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних вогневих ударів по місту.

Фото СБУ

Фото СБУ

У поле зору російської спецслужби жінка потрапила через публічну підтримку загарбників в одній із антиукраїнських груп у Телеграм. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

Фото СБУ

Фото СБУ

Медсестрі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), наразі вона перебуває під вартою.

Нагадаємо, що українська спецслужба викрила у роботі на ворога двох мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону. Особливу увагу вони звертали на місця базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби на Бахмутському напрямку.

Фото СБУ

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