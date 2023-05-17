Морозиво з шафраном: смак і аромат перської казки

Ніжний смак і аромат шафрану нікого не залишить байдужим. Додати його можна в крем або йогурт. А смак морозива просто фантастичний! Якщо ви хочете здивувати рідних і близьких, обов'язково почастуйте їх цими ласощами.

Секретами приготування морозива зі смаком перської казки з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка Ардія Діаманті, яка раніше давала рецепт ніжного заварного крему.

- Морозивом із шафраном можна ласувати, як у спекотний день, так і в дощовий, загорнувшись у плед, — каже Ардія Діаманті. — Його смак і аромат чарівні.

Рецепт морозива з шафраном Порція вершкового або молочного морозива

Щіпка шафрану

Столова ложка води

Кілька ягід полуниці або листочків м'яти для декору

Шафран залити водою і дати настоятися протягом хвилини. Додати в морозиво. Ретельно перемішати, поки воно не набуде світло-жовтого кольору.

Подавати в красивій креманці, прикрасивши полуницею або м'ятою.

Смачного!

Нагадаємо рецепт кави з шафраном.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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