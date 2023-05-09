Дуже ніжний заварний крем: можна ласувати навіть без випічки

Заварний крем із шафраном дивовижний. Його смак і аромат перевершить ваші очікування. Якщо ви ніколи ще не пробували такий крем, варто взяти цей рецепт на замітку. Ним можна перемазати торт, наповнити тістечка або просто помістити цей крем у стаканчик і ласувати з насолодою. Приготувати такий крем зовсім нескладно.

Рецептом крему поділилася кулінар Ардія Діаманті.

Заварний крем із шафраном Молоко — пів літра

Жовтки яєць — 2шт.

Цукор — 200 г

Борошно — 3 столових ложки

Вершкове масло -100 г

Шафран (за смаком)

Молоко з шафраном закип'ятити

Жовтки розтерти з цукром, додати борошно і збити вінчиком або блендером.

Додати молоко з шафраном і знову збити

Помістивши суміш у каструлю з товстим дном, варити до загустіння, постійно помішуючи.

Крем готовий — залишилося тільки додати вершкове масло! Наповнювати тістечка ним і перемазувати торт можна, коли крем охолоне.

Нагадаємо рецепт приготування грецького бублика кулурі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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