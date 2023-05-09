Дуже ніжний заварний крем: можна ласувати навіть без випічки
Заварний крем із шафраном дивовижний. Його смак і аромат перевершить ваші очікування. Якщо ви ніколи ще не пробували такий крем, варто взяти цей рецепт на замітку. Ним можна перемазати торт, наповнити тістечка або просто помістити цей крем у стаканчик і ласувати з насолодою. Приготувати такий крем зовсім нескладно.
Рецептом крему поділилася кулінар Ардія Діаманті.
Заварний крем із шафраном
- Молоко — пів літра
- Жовтки яєць — 2шт.
- Цукор — 200 г
- Борошно — 3 столових ложки
- Вершкове масло -100 г
- Шафран (за смаком)
Молоко з шафраном закип'ятити
Жовтки розтерти з цукром, додати борошно і збити вінчиком або блендером.
Додати молоко з шафраном і знову збити
Помістивши суміш у каструлю з товстим дном, варити до загустіння, постійно помішуючи.
Крем готовий — залишилося тільки додати вершкове масло! Наповнювати тістечка ним і перемазувати торт можна, коли крем охолоне.
Нагадаємо рецепт приготування грецького бублика кулурі.
Фото з альбому Ольги Сметанської45
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