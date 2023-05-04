Кава з шафраном: смак та аромат східної казки

Аромат шафрану вишуканий. Цю пряність особливо цінують на Сході, але купити її можна практично в будь-якій країні світу. Шафран можна додавати в морозиво, крем та інші десерти. Також ним доповнюють рис і випічку. А чому б не приготувати каву з шафраном? Спробуйте — можливо, відкриєте для себе новий улюблений смак.

Рецептом вишуканої кави поділився кулінар Адем Демір. За його словами, цей напій зробить ваш ранок особливим. Найкраще пити його на природі — і неодмінно з красивої чашки.

Рецепт кави з шафраном

Готувати цю каву потрібно в турці. Мелену каву залийте джерельною водою і варіть, тричі доводячи до кипіння. Додайте шафран і дайте настоятися кілька хвилин, накривши посудину кришкою. За бажання також можна додати цукор.

Перед вживанням таку каву бажано процідити.

Насолоджуйтеся!

Нагадаємо рецепт дуже смачної заправки, яка підходить практично для будь-якого салату.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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