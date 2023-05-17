Загибель дитини у «Казці»: власницю смертельного атракціону вивели із зали суду у наручниках

Заводський суд Миколаєва відправив на два місяці під арешт власницю батута в парку атракціонів «Казка», на якому минулими вихідними за поки що не з'ясованих обставин загинула трирічна дівчинка. Таким чином, суддя Сергій Щербина задовольнив клопотання державного обвинувача щодо взяття приватного підприємця Наталії З. під варту без права виходу під заставу. Жінка пробуде у місцевому СІЗО щонайменше до 11 липня.

Сама Наталія у суді не визнала своєї провини. Коли їй дали слово, вона розплакалася й сказала, що їй дуже шкода загиблої дитини, але вона не винна. «Мені дуже шкода дівчинки. Я дуже переживаю. Але я не винна. Мене у цей час навіть не було в місті», — крізь сльози промовила жінка. Проте із зали суду її виводили у наручниках.

Як повідомили «ФАКТАМ» у поліції Миколаївської області, подія попередньо кваліфікується за статтею Кримінального кодексу України «Порушення вимог законодавства про охорону праці». Якщо вина приватного підприємця в загибелі дитини буде доведена, її можуть посадити за ґрати на сім років.

— Ми опитали дівчат-операторів, які працювали на батуті, і з'ясували, що вони дуже приблизно знають свої обов'язки, — розповіли в поліції. — На запитання, що ви повинні робити в той момент, коли на батуті грають діти, одна з дівчат сказала, що вони мають стежити за чистотою. До речі, ця дівчина неповнолітня і так само, як і решта дівчат-операторів, не була працевлаштована в парку атракціонів офіційно.

Власниця атракціону у суді

Крім того, дорослим незручно спостерігати за своїми дітьми, які граються на батуті. Адже для того, щоб підійти ближче до атракціону, щоб бути ближче до своєї дитини, батькам необхідно… купити квиток. Тому малюки найчастіше, коли перебувають на батуті, граються самі. От і під час цієї трагедії… Там було дуже багато дітей на батуті. Може, до двадцяти малюків. Мама дівчинки не побачила, як її донька заплуталася у мотузяних петлях, якими дітки забираються на вершину атракціону. Вже посинілу маленьку з атракціону мамі на руках принесла одна з дівчат-операторів.

загибла дівчинка

Нагадаємо, що трагедія сталася у суботу, 13 травня, у парку атракціонів «Казка». Жінка, яка прийшла на атракціон із двома дітьми (на батуті ще був старший братик загиблої дівчинки), уже збиралася додому. Вона покликала доньку, але та попросилася погратися ще кілька хвилин. На жаль, через хвилину сталося непоправне. Лера, піднімаючись на верх батута, заплуталася у мотузяних петлях, що обвилися навколо шиї дитини. Маленька померла до приїзду «швидкої». Наступного дня Валерії мало виповнитися 4 роки.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію в Запорізькій області, де загинув 14-річний підліток, який гойдався на гойдалках у парку атракціонів.

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