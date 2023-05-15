«Губи в дитини вже посиніли»: у Миколаєві за нез'ясованих обставин на батуті загинула 3-річна дівчинка

Трагедія сталася на атракціонах у дитячому містечку «Казка» у Миколаєві минулими вихідними. 3-річна дівчинка загинула, граючи на надувному батуті. Мама дівчинки в цей момент була поруч, але, на жаль, не встигла врятувати свою дитину. Очевидці також розповідають про те, що на батуті на той момент було близько двох десятків дітей.

Одна з очевидців цієї трагедії Аліна Волошина розповіла про те, що сталося, кореспондентам місцевого видання «Новини N».

«Дівчинка була разом із мамою та братиком, — згадує Аліна. — Я відправила туди ж свою дитину. На надувному батуті було багато дітей. Та дівчинка підійшла до мами, попросила води, попила. Мама каже: «Дочко, давай вже додому. Дуже жарко, і час уже їсти». Але дівчинка попросила ще кілька хвилин і пішла грати далі. Свою дитину на той момент я вже покликала, вона почала взутися.

Після цього минула приблизно хвилина… Дівчина, яка працювала на території розважального майданчика, де стояв саме цей батут, винесла дівчинку на руках та почала звати маму. А Аня (мати дівчинки. — Авт.) стояла позаду мене. Вона одразу побігла туди, схопила дівчинку, поклала на острівець, за допомогою якого можна зайти на сам батут, і почала робити їй штучне дихання".

За словами Аліни, люди, які знаходилися поряд, одразу викликали «швидку». Оскільки поруч не було інших медичних закладів, якийсь чоловік побіг до обласної стоматологічної клініки, розташованої через дорогу від «Казки». Працівники клініки відразу ж прибігли, спробували використати нашатирний спирт, сподіваючись привести дівчинку до тями. Але коли побачили, що дитина не опритомнює, почали робити непрямий масаж серця.

«Я помацала на руці у дівчинки пульс, але його не було. Помацала пульс на шиї, тому що у дітей він зазвичай краще відчувається, — там я теж жодних ударів не відчула, — розповіла журналістам Аліна. — За п'ять-сім хвилин приїхала «швидка». Вони швидко відреагували. Відразу почали надягати на обличчя кисневу маску і потім уже проводити реанімаційні заходи.

Коли дівчинку поклали в закуток, щоб була тінь, і почали робити штучне дихання, вона начебто навіть хрипіла. Я говорю мамі дівчинки: «Аню, ти точно чула хрип?». Вона каже: «Ну, мені здалося, що так». Я не можу говорити на сто відсотків, бо цього не чула, і мама була в шоковому стані. Але коли дівчинку винесли з батута й мама до неї підбігла, в дитини вже були сині губки, а на обличчі ознаки асфіксії, коли капіляри на обличчі лопаються.

Лікар, який давав мені заспокійливе, сказав, що дівчинка на носику мала слід від мотузки, на якій вона повисла. І що, швидше за все, вона зачепилася за мотузок носиком, а потім, може, вже під вагою тіла, опустилася нижче.

На батуті високі борти, і не видно, що там відбувається. Можна бачити, тільки коли твоя дитина зверху, самі гірки, якими вони спускаються. Що було у центрі, де все це сталося, ніхто не бачив", — розповіла свідок.

Аліна Волошина вважає, що дівчинка могла зачепитися за одну з мотузяних петель, якими діти підіймаються на вершину атракціону. Як голова дівчинки опинилася в петлі, що й спричинило такі трагічні наслідки, невідомо. Дивує той факт, що ніхто з дорослих, як виявилося, дітей не доглядав, вони фактично були без нагляду. Що відбувається з їхніми дітьми на батуті, батьки теж не бачать, бо огляд обмежений.

Ті самі петлі на батуті

Як повідомляють у коментарях у соцмережах місцеві жителі, вони бачили, що ввечері після трагедії, коли вже стемніло, біля надувних батутів крутились невідомі люди. Близькі загиблої дівчинки побоюються, що робляться спроби приховати сліди явних порушень техніки безпеки, які й призвели до загибелі дитини.

Як повідомили «ФАКТАМ» у поліції Миколаєва, власницю батутів, де загинула дівчинка, було затримано на три доби до з'ясування всіх обставин трагедії.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію в Одесі, де загинув дворічний хлопчик, який випав з балкона на п'ятому поверсі.

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