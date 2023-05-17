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Ефект приголомшливий, а витрати дорівнюють нулю: як просто і швидко позбутися цибулевої мухи

17:41 17 травня 2023
Цибулева муха

Найнебезпечнішим і найпоширенішим шкідником цибулевих культур в Україні є цибулева муха. Розвинена, доросла особина комахи має дуже скромні розміри — до 8 мм. Зовні вона схожа на кімнатну муху, проте її відрізняє світліше сіре забарвлення. Цибулева муха небезпечна не тільки для цибулі: вона може знищити посадки шніт-цибулі, цибулі-порею, часнику, а також цибулинних квітучих культур.

Telegram-канал «Моя дача. Сад і город» розповів, чим полити цибульні грядки, щоб відлякати цибулеву муху.

«Приголомшливий ефект, а витрати рівні нулю. Справа в тому, що сіль допомагає знищити личинки цибульної мухи. А зрозуміти, що цибулю атакувала цибульна муха, дуже просто — якщо пір'я жовтіє, значить, личинки шкідників поїдають коріння. Якщо не боротися з цибульною мухою, то личинки здатні за пару тижнів знищити цілу цибулину. Поливи сіллю вирішують цю проблему — цибулева муха відступає, цибулини ростуть здоровими, більшими і міцними, не гниють і довше зберігаються. Рецепт простий: потрібно в 10 літрах води розмішати 300 г солі і, як зелень підросте до 10 сантиметрів, полити грядки», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим треба підживлювати цибулю, щоб отримати хороший врожай, а також про те, як тютюновий пил може захистити город від шкідників.

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