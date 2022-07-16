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Клуб споживачів

«Зробіть ці три підживлення і цибуля вродить розміром в кулак»: поради городникам

22:00 16 липня 2022
Цибулина

Багато городників вважають, що виростити цибулю не важко. I все ж домогтися гарного врожаю вдається не кожному. За словами городника з Вінниччини Миколи Кошового, йому допомагає багаторічний досвід її вирощування.

«При посадці відстань між рядками має бути 30 см, а в рядку між цибулинами -- 10 см. Далі по периметру всієї грядки укласти на ґрунт паперові стрічки з попередньо наклеєними на них насінинами моркви. Так вони i ростуть разом до самого збирання — цибуля i морква. Вирощування таким способом сприятливе для обох культур: урожайність значно вища, ніж коли вирощувати їх на окремих грядках.

Для захисту цибулі від цибулевої мухи посипаю ґрунт деревним попелом (100 г на 1 кв. м). Іноді задля цього використовую тютюновий пил (1 ст. л. на 1 кв. м). Також дуже добре відлякує цибулеву муху тютюновий настій (200 г пилу i 1 ст. л. господарського мила на 10 л обов'язково гарячої води). Після охолодження настій попередньо проціджую й обприскую ним як рослини, так i ґрунт".

Підживлення цибулі добривами господар проводить двiчi-тричi за сезон.

«Перше роблю, коли відростають два-три листки: склянка кашкоподібного коров'яку i 1 ст. л. сечовини на 10 л води. Друге підживлення — через 15 днів (2 ст. л. нітрофоски на 10 л води; норма витрачання розчину: 2 — 3 л на 1 кв. м). Утретє підживлюю тоді, коли цибулина набуває розміру волоського горіха (1 ст. л. суперфосфату на 10 л води). Цієї кількості розчину вистачає на 2 кв. м.»

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чого не любить цибуля.

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