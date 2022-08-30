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Картопля, цибуля та капуста будуть під надійним захистом: тютюновий пил захистить город від шкідників

16:09 30 серпня 2022
обприскування

Досвідчені городники знають, скільки зусиль потрібно докласти, щоб виростити добрий врожай та захистити рослини від шкідників.

Автори сайту «уДачное место» пропонують застосовувати на городі тютюновий пил.

Тютюновий пил ефективний, якщо город став жертвою:

Картопляної блішки — жучків не більше 3 мм у розмірі, що атакують не тільки картоплю, а й перці, томати, баклажани.

Позбутися шкідника допоможуть щотижневі обприскування культур настоєм з тютюнового пилу. Для настою необхідно закип'ятити 1 л рідини, додати половину склянки продукту й готувати 30 хвилин. Настояти засіб 24 години, а потім долити до 2 л, наприкінці додати невелику кількість рідкого мила.

Цибулевої мухи — комахи, що ушкоджує цибулю, цибулинні квіти, а також часник.

Обробляють хворі культури відваром або настоєм з тютюнового пилу двічі. Перший раз — після виявлення ознак атаки, другий — через тиждень після першої обробки.

Чорної, хвилястої, хрестоцвітої, світлоногої блішок — комах, що харчуються редькою, капустою, ріпою та іншими хрестоцвітими.

Один з ефективних заходів боротьби зі шкідниками — запилення посадок у співвідношенні — 20 г/м2.

Лукового довгоносика — жучка, впоратися з яким допоможуть посипання міжрядь цибулин тютюновим пилом. Частота обробок — 1 раз на тиждень.

Морквяної листоблішки — комах, що стрибають, з крильцями, що нападають на парасолькові культури. Метод боротьби — обробка настоєм пилу з травня до червня.

Листоверток або мідяниць — шкідників плодових дерев. Щоб допомогти рослинам, необхідно зробити їхнє задимлення: розвести багаття у відрі, а потім насипати на вугілля тютюновий пил.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як позбутися блішки на городі, а також як врятувати від попелиці троянди на дачі.

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