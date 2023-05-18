Знищено 29 з 30 ракет: Залужний розповів про результати атаки ворога по Україні

Армія окупантів під час чергової масованої атаки випустила по Україні 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З них 29 українським Силам оборони вдалося збити.

Про це повідомив у Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За його словами, з 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

«Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування», — написав Залужний.

Він повідомив, що ворог випустив ракети з літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.

Також з кораблів у Чорному морі — шість крилатих ракет «Калібр», дві крилаті ракети «Іскандер-К» — з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет», — проінформував Залужний.

Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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