Знищено 29 з 30 ракет: Залужний розповів про результати атаки ворога по Україні
Армія окупантів під час чергової масованої атаки випустила по Україні 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. З них 29 українським Силам оборони вдалося збити.
Про це повідомив у Telegram-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
За його словами, з 21:00 17-го травня по 05:30 18-го травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.
«Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування», — написав Залужний.
Він повідомив, що ворог випустив ракети з літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 та восьми Ту-95 випущено 22 крилаті Х-101/Х-555.
Також з кораблів у Чорному морі — шість крилатих ракет «Калібр», дві крилаті ракети «Іскандер-К» — з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.
«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет», — проінформував Залужний.
Також збито два ударних БПЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
В поліції Київщини показали фото з уламками російської ракети, яку успішно збила українська ППО.668
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram