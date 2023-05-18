У Києві блокують роботу веб-камер, що фіксують роботу нашої ППО. Дехто пропонує також вимкнути й камеру, що цілодобово стрімить життя сімейки чорногузів Грицька, Одарки та пʼятьох їхніх вилупків. У коментах до стріму (що загалом захоплюються цим live-шоу) іноді бувають і заперечення — хтось натякає, що не потрібно на весь світ виставляти найменші інтимні подробиці сімейного життя аж до відвідин туалету, а хтось і прямим текстом розказує, що камера може мимоволі видати розташування українських систем ППО. Хоча де ті системи в селі Леляки, що сховалося в болотах на кордоні Полтавщини та Чернігівщини, візьмуться.

Чорногузи (вони ж білі лелеки) — не тільки символи України. Вони ще й вважаються оберегами села Леляки поблизу Пирятина на Полтавщині. Співробітники Національного природного парку «Пирятинський» спостерігають за лелеками 9 років. І 4 з них у селі на стовпі лінії електропередач гніздиться лелека Грицько. Спочатку він поставив на крило 3 лелеченят, потім 4, а минулого року — 5 (найбільше серед лелечих сімей парку).

«Дуже по людськи поставилися електрики до лелечої сімʼї, коли міняли стовпи. Старого, на якому було гніздо з лелеченятами, вони не прибрали. Та восени 2021 року сильний вітер збив гніздо. Наш колега перемовився з керівництвом місцевої „Леляківської сироварні“, яка на своєму лого має лелеку, домовився з ними поставити на стовпа металеву основу на намостити гілок для нового гнізда — щоб Грицько повернувся на старе місце. Тоді ж виникла й ідея запустити стрім. У Харкові у лютому минулого року купили обладнання для стріму, але реалізації їдеї завадило вторгнення рашистів. У березні ще таки закріпили на стовпі основу з гілками — війна-війною, а Грицьку з Одаркою скоро доведеться десь жити. Але камеру тоді поставити вже не вдалося — якісь дороги, як на Київ, росіяни вже перерізали, якимись просто небезпечно було їздити. Тож камера майже рік перебула в підвалі у нашого харківського знайомого і лише недавно прибула до Леляків», — розповіли у парку

У березні цього року камеру таки запустили. І 31 березня у гнізді, куди Грицько з Одаркою повернулися, з’явилося перше яйце. А потім — ще чотири, кожне через ніч. І пташенята також вилуплювалися не всі разом, а також по черзі — з 5 травня. Їм імен ще не дали, бо ніяк розрізняти. «От коли окільцюємо — тоді», — кажуть науковці.

Грицько, до речі, вже майже заприятелював зі співробітниками парку — не тікає, коли йому пропонують рибу, а наминає гостинці в повний дзьоб.

Це не перший стрім з життя лелек. Подібний є в Чехії, Німеччині, Болгарії. В Україні також колись робили в одному з заповідників Галичини. Але наразі «Лелека Грицько» — єдине Live-шоу такого штибу в нашій країні. До речі — це не просто розвага. Зібраний відеоматеріал буде використаний науковцями та студентами кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек, керує якою Анатолій Подобайло — за сумісництвом науковий співробітник НПП «Пирятинський»

Трансляція ведеться цілодобово, але в селі можуть вимкнути світло, тоді робота камери зупиниться. А після відновлення адреса відео буде іншою, та новий стрім завжди можна буде знайти на youtube-каналі «Лелека Грицько».

Поки така камера лишається єдиною в Україні, але приблизно одночасно з нею почали діяти з півсотні інших. Як повідомляли «ФАКТИ», відновлюється робота камер автофіксації порушень ПДР.

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