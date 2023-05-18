Підбити «Кинджалом» нереалістично: в ЗСУ прокоментували інформацію про нібито пошкодження Patriot

У Повітряних Силах ЗСУ відреагували на інформацію, що нібито російські війська вразили систему Patriot під час масованої атаки на Київ 16 травня. Військові запевняють, що знищити Patriot одним «Кинджалом» неможливо.

Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так він відреагував на інформацію CNN щодо пошкодження 16 травня двох компонентів Patriot, зокрема генератора батареї та частини електроніки.

Також російське міноборони заявило, що нібито знищило весь розрахунок системи Patriot.

Ігнат наголосив, що Україна намагається дотримуватися усіх стандартів НАТО та не коментувати інформацію щодо ППО, але знищити ЗРК Patriot одним «Кинджалом» — нереалістично.

«Ми, мабуть, дотримуючись усіх стандартів країн НАТО, говоримо в режимі реального часу: „Вибачте, без коментарів“. І тримали це „без коментарів“ упродовж дня, доки вже американська преса з посиланням на джерела видає таку інформацію. Я вчора вже казав, що Patriot знищити одним „Кинджалом“ — це нереалістичні речі. Якщо там є якісь пошкодження, то я думаю, що їх буде відновлено. І Patriot працює, і можливо навіть працював і цієї ночі», — сказав він.

За словами речника, будь-які дискусії безумовно небезпечні в плані інформації.

«Військове керівництво, вище керівництво держави знає де, кого, скільки й чим атакують. Стільки ударів, скільки взяв на себе Київ, треба порахувати. Тому що Київ атакують найчастіше, а там де б'ють найчастіше — треба більше захисту. Це очевидно і має бути зрозуміло всім», — зазначив Ігнат.

Тому, за його словами, перекриватись протиповітряною обороною та розподіляти сили будуть там, де це найбільш необхідно.

«У нас є дуже багато важливих об'єктів держави, стратегічних об'єктів і треба це все перекрити. Україна велика, а засобів мало. Попри те, що нам Захід надав багато систем, по номенклатурі лише SAMP/T очікуємо. Але ж кількість, питання в кількості», — пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що цієї ночі Україна знову опинилася під масованим обстрілом російських військ. Ворог за кілька хвиль атак випустив по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалося збити. У повітряному просторі Києва всі ворожі цілі були знищені.

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