Олена Зеленська під час візиту до Кореї одягла вишукану вишиванку

У всесвітній День вишиванки, який цьогоріч відзначають 18 травня, українці по всьому світу одягають символічний одяг — вишиванки. Перша леді Олена Зеленська це свято відзначає разом із українською діаспорою у Республіці Корея.

Дружина президента обрала елегантну вишиту сорочку-витинанку від відомого українського бренду та доповнила вишуканий образ чокером Hryvna та хрестоподібним кулоном того ж бренду.

«Відзначити український День вишиванки в південнокорейському Сеулі — незвично, однак надзвичайно натхненно. Адже коли й тут, за тисячі кілометрів від дому, бачиш такі рідні орнаменти й кольори, коли зустрічаєш нашу громаду та бачиш її згуртованість, розумієш: Україна непереможна, доки в будь-якому куточку світу є українці, що її відстоюють», — написала Олена Зеленська у соцмережах.

Вона зазначила в дописі, що вражена українськими вишиванками на вулицях Сеула.

«Дбайливо привезені з дому, спеціально передані близькими, замовлені у місцевих майстрів, старовинні, з історією, і сучасні, які свою історію лише починають», — зазначила перша леді.

Олена Зеленська каже, що кожна вишиванка є неповторною — як і кожна людина. Вона поєднує з поколіннями, співвітчизниками, однодумцями, країною, домом. Це ніби машина часу і простору, втілена в одязі.

Нагадаємо, вишуканий одяг з національними символами став бронею для українців. Співачка Джамала продала свою вишукану сукню за рекордну суму, а гроші направила на благодійність.

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