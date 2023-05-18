Збито не тільки 6 «Калібрів» і два «Іскандери-К»: у Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки ворога по Україні

Під час нічної атаки на Україну, одна ракета Х-101/Х-555 влучила в об'єкт у Хмельницькій області.

Про це повідомив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат, пише РБК-Україна.



За його словами, шість «Калібрів» та два «Іскандер-К», які атакували Одещину, Сили ППО збили.

На Київщину, за інформацією Ігната, ворог направив 21 крилату ракета повітряного базування Х-101/Х555, які запускали стратегічні бомбардувальники з району Каспію. Всі цілі було знищено.

Військовий зазначив, що зенітна керована ракета під час збиття зазвичай не вражає ціль шляхом зіткнення, а розривається поруч з нею. Таким чином, вражаючі елементи бойової частини зенітної ракети прошивають корпус крилатої ракети чи дрона і вони падають.

«Однак підбита в повітрі крилата ракета чи дрон не завжди вибухають. Вони обов’язково падатимуть на землю, але не досягнуть своїх цілей. Саме тому ми й наголошуємо на тому, що навіть успішна робота нашої ППО не гарантує безпеку. Під час тривоги необхідно дотримуватись заходів безпеки, а не знімати на телефон», — пояснив Ігнат.

Він уточнив, що на Одещині стався саме такий випадок. Там «прильоту» в ціль не було, але підбита ракета впала, у результаті чого є загиблий та кілька поранених.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни за кілька хвиль атак випустили по Україні 30 ракет. З них 29 українським силам вдалось знищити. Також було збито два ударних «шахеди» та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram