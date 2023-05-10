Не зміг пройти 300 метрів до могили Невідомого солдата у Москві: у Лукашенка проблеми зі здоров'ям

Диктатор білорусі олександр лукашенко 9 травня був присутній на параді в Москві. Так званий Парад Перемоги цього року виявився найскромнішим за весь час правління володимира путіна. Єдиним танком, який проїхав Червоною площею, був Т-34. Зазвичай на параді 9 травня російські військові прагнуть показати нову техніку і ту, що нещодавно була прийнята на озброєння. Цього разу не було не лише танків та БМП, а й учасників виявилося не більше 8 тисяч. У пішому строю було представлено лише 26 парадних розрахунків. Рік тому їх було 34.

Проте не лише скромність парада привернула увагу ЗМІ. Журналісти наголосили на тому, що білоруський правитель не зміг пройти 300 метрів пішки до могили Невідомого солдата біля Кремлівської стіни.

Туди після параду прийшли покласти квіти путін і лідери країн СНД — президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, президент Туркменії Ардар Бердимухамедов та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

лукашенко до Олександрівського саду прибув на електромобілі. Там він підійшов до путіна і, судячи з міміки та жестів, про щось його попросив.

Російський президент щось у нього уточнив, а потім дав знак своїм охоронцям. Після цього лукашенко зник із кадру. Він знову з'явився, але на задньому плані, коли охоронець підвів його до електромобіля служби безпеки.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що лукашенко не залишився на обід після параду, а швидко повернувся до Мінська. При цьому на його руці помітили бинт. Зазначається також «його безрадісний вид на трибуні та під час особистої зустрічі з путіним».

Білоруський політолог Дмитро Болкунець стверджує, що до аеропорту лукашенко приїхав у супроводі машини швидкої допомоги. Увечері у Мінську він мав вимовити промову на площі Перемоги, але вперше за 29 років не зміг виступити 9 травня. Натомість доповідь зачитав міністр оборони.

«Повідомляють, що на тлі раптової хвороби у лукашенка знову виникли проблеми із серцем. Декілька років тому він переніс на ногах інфаркт», — заявив Болкунець.

Раніше лукашенко пояснив, навіщо білорусі ядерна зброя, яку їй обіцяє поставити росія.

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