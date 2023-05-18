«Тільки народ дратуєте»: Григорій Решетник разлютив мережу

Популярний телеведучий Григорій Решетник, який розповідав про життя під час обстрілів, виклав на свою сторінку у соціальній мережі коротке відео, де він прогулюється одною з чарівних площ Риму. Підпис під ним Григорій зробив дуже лаконічним: «Рим». Мережа відразу негативно відреагувала на допис ведучого «Холостяка», звинувативши у недоречності такого відео у той час, коли в Україні іде війна.

«Не розумію, навіщо це виставляти!!! — написали у коментарях. — Тільки народ дратуєте!!!»

«Ми дуже раді за вас Гриша, але ваше відео не зовсім гарно в такий час, — обурилась дописувачка. — Поважайте сім’ї військових».

На звинувачення відреагував і сам Григорій, зауважив, що він весь час допомагає українській армії.

«Я не лише поважаю, але і допомагаю нашим хлопцям та дівчатам, і їхнім сім’ям, — написав Решетник. — А вони дякують і підтримують мене! І щодо цього відео також».

В коментарях зауважили, що у Григорія троє дітей, тому він має право перетинати кордон. Але багато хто з дописувачів не сприйняв цей аргумент.

«Це йому не забороняє йти і захищати країну!» — написали у відповідь.

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